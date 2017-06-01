Haftanın Kaçmazları

OPERA

Kötülüğün Döngüsü Süreyya’da

B.Britten’ın “The Turn of the Screw” (Kötülüğün Döngüsü) operası, Türkiye’de ilk kez İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde Aytaç Manizade’nin rejisi ile sahnelenmişti. 2013 yılında katıldığı Armel Opera Competition Festival’da 4 ödül ile Türkiye’yi Macaristan’da temsil eden eser, bir kez daha seyircisiyle buluşuyor. “Bazı şeyler asla saklı kalmaz...” temalı eserin konusu şöyle; Genç bir mürebbiye iki çocuğa bakması için işe alınır ve görev yapacağı Bly Malikanesi’ne doğru yola çıkar. Eve geldikten kısa bir süre sonra yakın zamanda ölmüş olan eski uşak ve eski mürebbiyenin hayaletlerini gördüğüne inanmaya başlar. Çocukları hayaletlerden korumaya kararlı olan mürebbiye için hayaletlerin zaman geçtikçe bir saplantı haline gelmesi trajik sonuçlara yol açar. Eser, 2 Haziran Cuma saat 20.00, 3 Haziran Cumartesi saat 16.00 ve 6 Haziran Salı saat 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde olacak.

Cosi Fan Tutte operası

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Orkestrası ve Korosu, Cosi Fan Tutte operasını sahneleyecek. Mozart’ın 2 perdelik bu eserin librettosu Lorenzo da Ponte’ye ait. Aytaç Manizade’nin rejisörlüğündeki eserin sahnelenişinde, şef Murat Cem Orhan ve koro şefi Volkan Akkoç. Eser, 9 Haziran Cuma saat 20.00’de ve 10 Haziran Cumartesi saat 16.00’da sahnelenecek. Fiyatı 10-15 TL olan biletler, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası gişesinden temin edilebilir.

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SÖYLEŞİ

Marksizim’de devlet konuşulacak

Marksizm Akademisi’nce düzenlenen söyleşiler sürüyor. Bu kez Tolga Tüzün, ‘’Marksizmde Devlet- Devletsiz Bir Dünya Mümkün mü?’’ sorusunu yanıtlayacak, Marksist devlet kuramının yanı sıra devletlerden kurtulmanın mümkün olup olmadığını ve nasıl bir devrimci mücadele konularını ele alacak. Ücretsiz atölye 4 Haziran Pazar günü 15.00-18.00 saatleri arasında Moda sahilinde yapılacak.

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KONSER

Sulukule’nin sesi Karga’da

Tahribad-ı İsyan, 2008’de Sulukule semtinde, aynı lise sırasını paylaşan Slang ve Zen-G tarafından kuruldu ve 2009’da mahallede tanıştıkları VZ.'nin de katılımıyla bugünkü kadrosunu oluşturdu. 2005 ‘te kabul edilen Sulukule kentsel dönüşüm projesinin yoğun protestolara rağmen 2008 yılında uygulanmaya başlaması ile evleri, komşuları ve anıları ellerinden alınan gençler bu duruma dikkat çekmek amacıyla ilk şarkılarını yazdı. Slang, Zen-G ve VZ. bir grupta bir araya gelerek Sulukule’yi hip hop kültürü ile tanıştırdı ve kendileriyle aynı yolda ilerlemek isteyen gençlere örnek oldular. 2015'ten beri ASAM isimli dernekte göçmen ve mülteci ailelerin çocuklarıyla hip hop atölyeleri düzenliyor, aynı zamanda kendi lise ve üniversite eğitimlerine devam ediyor. Biletleri 25 TL olan konser, 4 Haziran Pazar akşamı saat 20.00’de Barlar Sokağı’ndaki Karga Bar’da yapılacak.

Flüt orkestrası konseri

Türkiye'nin ilk flüt orkestrası olan, 2015 yılında, Prof. Dr. Ece Karşal tarafından kurulan Marmara Flüt Orkestrası, Kadıköy’de konser verecek. Konsere giriş Marmara Üniversitesi Hayvanları Koruma Kulübü’ne (MÜHAK) bağışlanmak üzere kedi-köpek mamasıyla gerçekleşecek. Konser, 3 Haziran Cumartesi günü saat 19.00’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde yapılacak.

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ATÖLYE

Bir günlük seramik kursu

Bahariye’deki Karen Art Studio, ‘’Günübirlik Seramik Atölyesi’’ düzenliyor. Katılımcılar burada geçirecekleri 3 saat içerisinde çamurla çalışmanın ve üretmenin hazzını yaşayacak. Seramik yapma yöntemlerinden biri olan plaka yöntemini öğrenecek ve bu yöntem ile isterseniz tabaklar, kalemlikler, saksılar, duvarlarınıza asabileceğiniz panolar yapacaksınız; isterseniz insan, hayvan figürleri… Çalışmalarınızı bir hafta kurutulup fırınlandıktan sonra dilerseniz boyasız bir şekilde teslim alabilecek ya da önceden belirttiğiniz gün ve saatte gelerek işlerinizi boyayarak, tekrar fırınlandıktan sonra teslim alacaksınız.

Katılım tarihleri 3 Haziran 12:00-15:00, 4 Haziran 14:00-17:00, 7 Haziran 18:00-21:00. Kontenjan her bir gün için 6 kişi ile sınırlı. Katılım ücreti: 85 TL (Boyasız) 85 TL+40 TL (Boyalı). Çamur, fırınlama, sır ücrete dahil. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0(537) 3265865. Adres: Caferağa mh. Soner sk. Bahar apt. No:12/9 Kadıköy/İstanbul

Özsavunma eğitimi

Dövüş akademisi WingTsunLive Kadıköy, 10 Haziran Cumartesi günü Moda Parkı’nda ücretsiz öz savunma eğitimi verecek. Kadın, erkek ve çocuk fark etmeksizin herkesin katılımına açık olacak eğitimde en iyi savunma sporu olarak bilinen Wing Tsun teknikleri ve felsefesi anlatılacak. Saat 18:00’da başlayacak eğitim, iki saat sürecek. Detaylar için 0530 844 8023 numaralı telefonu arayabilir veya info@fightforfit.com adresine mail atabilirsiniz.

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SERGİ

İkinci Doğa sergisi

"Second Nature / İkinci Doğa isimli grup sergisi açıldı. Sergide yer alan sanatçılardan Volkan Kızıltunç, Göksu Gül, Neslihan Koyuncu, Didem Erbaş, C.M.Kösemen, Sibel Diker, Meltem Şahin ve Aslı Smith’in işleri, tabiat ile olan girift ilişkilerini, konu ve malzeme kullanımı ile ele alıyor. Fotoğraf, illüstrasyon, enstalasyon ve resimlerin yer aldığı seçki, insan ve doğa arasındaki iki yönlü ilişkiyi inceliyor. Jessica Sim, Yonca Keremoğlu ve Paul Brownlee tarafından düzenlenen sergi. 15 Haziran’a kadar Salı-Cumartesi, 13.00 - 18.00 saatleri arasında Yeldeğirmeni’ndeki Circuit Istanbul’da ziyaret edilebilir. Sergiye eş zamanlı Aslı Smith tarafından yürütülecek Eko-baskı atölyesi de 4 Haziran saat 11.30-13.30 arasında gerçekleşecek. (Uzun Hafız Sokak no: 39)

Işığı görenlerin fotoğrafları

Fotoğraf eğitmeni Hüseyin Hami Özsomar yönetiminde, Kadıköy Belediyesi Kuşdili Sosyal Hizmet Merkezi ve Bostancı Halk Eğitim Merkezi’nde fotoğraf kursu alanlar sergi açtı. Özsomar, ‘’Bizler fotoğraf adına yeni yola çıktık belki ama yüreğimiz deklanşörde, gözlerimiz vizörde… Biz ışığı gördük bir kere.. Artık vazgeçmeden fotoğraf üretmek için tüm isteğimizle yollardayız. Sizler de gelin neler yaptık ettik görün istedik’’ diyerek, tüm fotoğraf dostlarını sergiye davet ediyor. Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki sergi 5 Haziran’a dek açık.

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ETKİNLİK

Tasarım pazarı

Kolektif Karma ‘Tasarım Pazarı’ düzenliyor. Sezonun bu son İstanbul etkinliğinde, lezzetli yiyecekler ve değişk tasarımlar olacak. Ücretsiz etkinlik 11 Haziran Pazar günü saat 11.00-8.00 arası Club Quartier Moda'da yapılacak. (Caferağa Mah, Hülya Sok, No:5)