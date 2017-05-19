Haftanın Kaçmazları

TİYATRO

Keşanlı Ali Destanı

Epik bir destan, konusu ile yaşamın iç sesini dışarı vuran bir çığlık, bir haykırış Keşanlı Ali Destanı. Haldun Taner, yarattığı tiplere öylesine hayat vermiştir ki, oyunda karşımıza çıkan tiplerin benzerlerini sosyal, psikolojik ve ekonomik açıdan yaşamın içinde görmek mümkündür. BMKM Tiyatro Evi oyuncuları, bu tiplere sahnede yeniden yaşam veriyor. Ücretsiz. (21 Mayıs Pazar / 19.00 / Barış Manço Kültür Merkezi)

Bar Oyunu: Gezi Anıları

“Mayıs demek hayaller, planlar, geziler demek! Geçmiş seyahatlere özlemle yenilerini planlıyor, yollara düşmek, uzaklara uçmak için günler sayıyoruz. Bu vesileyle de şehrin en harika insanlarını buluşturan, tanıştıran, en sıra dışı etkinliği Bar Oyunu bu ay unutulmaz seyahatlerden ilhamını alıyor! Hem de ilk defa Anadolu Yakası’nda, Kadıköy’de!

Mekânımız Kadıköy‘ün nabzının attığı Kadife Sokak‘taki (nam-ı diğer biricik Barlar Sokağı!) Bahane Kültür!

İnsanların birbirleri ile gezi anılarını konuşabilecekleri, gittikleri yerler hakkında diğer insanlara tavsiyeler verecekleri ve bir sürü farklı deneyim, hikâye dinleyecekleri şahane bir oyun tasarladık!” Giriş: 41 TL (İnternet ön satışı) Kapıda: 50 TL (23 Mayıs Salı / 20.00 / Bahane Kültür) https://tezgahcilar.com/etkinlik/bar-oyunu-gezi-anilari/

KONFERANS

Bilimde Kadınlar

Birleşmiş Milletler’in Bilimde Kadınların Güçlendirilmesi Kampanyası doğrultusunda Marmara Soroptimist Kulübü’nün düzenlediği “Bilimde Kadınlar” konferansında ABD Başkanı Barack Obama’nın GD Bilim Elçisi ve İstanbul Kültür Üniversitesi GD Rektörü, 72 bilim ödülünün sahibi Prof. Dr. Semahat Demir değerli tecrübelerini ve bilimde kadının önemini dinleyiciler ile paylaşacak. (20 Mayıs Cumartesi / 14.00 / Barış Manço Kültür Merkezi)

ATÖLYE

Kitap tartışma toplantısı

Kadıköy Belediyesi Akademi’ kitap tartışma toplantıları devam ediyor. Bu kez Tahire Erman’ın “Mış Gibi Site” - Ankara’da Bir TOKİ-Gecekondu Dönüşüm Sitesi isimli kitabı üzerinden çeşitli tartışmalar yürütülecek.

Kentin merkezindeki gecekondu bölgelerinin zamanla aynı yerdeki ya da kentin çeperlerindeki TOKİ konutlarına evrilmesi ve bu dönüşümün yarattığı fiziksel ve toplumsal etkiler bu kitabın temel araştırma konusu. (23 Mayıs Salı / 18:00 / Kadıköy Belediyesi Akademi )



SEMİNER

Felsefe Penceresinden Dostluk

Dr. Ufuk Yaltıraklı, bu sefer felsefe penceresinden dostluk kavramını anlatacak. “Günümüz modern toplumlarında dostluk anlayışına girmeden önce felsefe tarihine kısaca göz atalım. Aristoteles bize Eros'tan uzak, sevgi (philia) temelli dostluktan söz ediyor. Epikuros’un bahçesindeki dostluğu da unutmamamız gerekir. Dostluk ile aşk arasında aşılmaz sınırlar var mı? Dostluk bir tutku mu? Eğer öyleyse aşktan nerede ayrılıyor? Yoksa her aşk gerçek bir dostluk mu? Tam sırası, Montaigne’e soralım; arkadaşı La Boetie’e olan tutkusu (pathos) aşk mı dostluk mu?” (26 Mayıs Cuma 20.00/ Barış Manço Kültür Merkezi)