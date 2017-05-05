Haftanın Kaçmazları

ŞENLİK

Hıdrellez Şenliği

Baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdrellez, bu sene yine 5 Mayıs’ta kutlanacak. Saat 19:00-23:00 arasında Ahırkapı’da bulunan Keresteci Hakkı Sokak ve Şadırvan Sokak’ta gerçekleşecek kutlama için saat 19:00’da Ayasofya Müzesi önünde buluşulacak ve topluca Ahırkapı’ya yürünecek. Ahırkapı uzak geldiyse bu yıl bizim mahallede de kutlamalar var!

Kadıköy Kent Konseyi Tarihi Kültürel Miras ve Kent Belleği Çalışma Grubu, geleneksel kültürümüz olan Hıdrellezi bir seminer ve şenlikle karşılayacak.

Hıdrellez programı, 5 Mayıs Cuma saat 13.00’te Barış Manço Kültür Merkezi’nde “Hıdrellezin Tarihi ve Kültürel Pratikleri” adlı bir seminerle başlayacak. Seminer etkinliğinin ardından 17.00-22.00 saatleri arasında Yoğurtçu Parkı’nda Hıdrellez Şenliği yapılacak. Açılış konuşmaları ile başlayacak olan programda; Sokak Müzisyenleri, Ahmet Beyler, Grup Cemre, Dilek Turan Roman Ekibi, çok sesli Balkan şarkılarıyla Koro Bi’Sanat, Tahribad-ı İsyan yer alıyor. Kaçırmayın!

TİYATRO

Açıkhava Yaz Oyunları başlıyor!

Şehir Tiyatroları’nın geleneksel olarak düzenlediği “Yaz Oyunları” 29 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. Sezon boyunca beğeniyle izlenen oyunların yer aldığı “Yaz Oyunları” 29 Mayıs - 8 Haziran tarihleri arasında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

Yaz Oyunları’nda 12. Gece, Komik-i Şehir Naşit Bey, Cibali Karakolu, Pollyanna, Ay Işığında Şamata, Şahane Züğürtler adlı oyunlar saat 21.15’de seyirciyle buluşacak.

12. Gece 29 Mayıs 2017 Pazartesi 21.15

Komik-i Şehir Naşit Bey 31 Mayıs 2017 Çarşamba 21.15

Cibali Karakolu 2 Haziran 2017 Cuma 21.15

Pollyanna 4 Haziran 2017 Pazar 21.15

Ay Işığında Şamata 6 Haziran 2017 Salı 21.15

Şahane Züğürtler 8 Haziran 2017 Perşembe 21.15

Biletler 2 Mayıs Salı günü saat 12.00’den itibaren Şehir Tiyatroları gişeleri ve www.ibst.gov.tr adresinde satışa sunuldu. Acele edin!

SİNEMA

Tereddüt

12.Uluslararası İşçi Filmleri Festivali kapsamında Barış Manço Kültür Merkezi’nde pek çok kısa ve uzun metraj filmi ücretsiz izlemek mümkün. Bunlardan biri de Yeşim Ustaoğlu’nun son filmi “Tereddüt”. 6 Mayıs Cumartesi 20.00’de gösterilecek filmin konusu kısaca şöyle:

İstanbullu genç bir kadın psikiyatrist, tayinle geldiği ama şehre çok da uzak olmayan bir taşra kasabasında mecburi göreve başlar. Hafta içi görevine kasabada devam ederken, hafta sonları da İstanbul’daki evine gelir. Çekici kocası Cem ile dışarıdan kusursuz gibi görünen bir evlilik sürdürmektedir; ama içten içe ters giden bir şeylerin olduğunu hisseder.

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SERGİ

Kente karşı işlenen suçlar

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, genel merkez ve şubelerin katkılarıyla 2-9 Mayıs günleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi’nde “Kente Karşı İşlenen Suçlar” temalı bir sergi düzenliyor.

Parçalanma…

Bahariye Sanat Galerisi 11- 23 Mayıs tarihleri arasında sanatçı Güler Çağlar’ın “Parçalanma” sergisine ev sahipliği yapıyor.