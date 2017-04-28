Haftanın Kaçmazları

SÖYLEŞİ

Çiftçiler, Sokaklar, Mücadele

17 Nisan 1996’da Brezilya’da toprak reformunu gerçekleştirmek için mücadele eden Topraksız Kır İşçileri’nden (MST) 19’u, şirket ve devletin güvenlik güçleri tarafından acımasız bir şekilde katledilir. Bu sırada küresel çiftçi örgütü La Via Campesina (Çiftçi Yolu) Meksika’da II. Genel Kurulu’nu gerçekleştirmektedir. Acı haber Genel Kurul’da duyurulur, herkes çok üzgündür.

Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Sosyal Kültürel Faaliyetler Çalışma Grubu, 17 Nisan anısına, Metin Yeğin tarafından hazırlanan film gösterimi ve söyleşi etkinliğini düzenliyor. Metin Yeğin’in konuşmacı olarak katılacağı etkinlik 28 Nisan Cuma 20.00’de Barış Manço Kültür Merkezi’nde.

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Senaryo Yazarlığı ve Mizah

Yazarlık becerilerini Behzat Ç. senaryosu ile taçlandırmakla birlikte halen OT Dergi’de yazmayı sürdüren Birol Tezcan’la senaryo yazarlığının genel hatları, diğer yazın türlerinden ayrılan özellikleri, dramatik yapı üzerine bir söyleşi. Ayrıca senaryo yazarken mizah öğelerinin kullanımı, özellikle günümüzün mizah anlayışı ile birlikte değerlendirilecek. 29 Nisan Cumartesi 15.00’te Karikatür Evi’nde.

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KERMES

Kadıköy Anadolu’da Kermes

Kadıköy Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği, okulun bahçesinde bir kermes düzenliyor. 3-4-5 Mayıs günlerinde düzenlenecek ve bir şenlik havasında gerçekleştirilecek kermese herkes davetli.

Çocuklar yararına Kermes

Çocuklar Hepimizin Eğitimi ve Öğretimi Destekleme Derneği, eğitim bursu verecekleri çocuklar yararına 13-14 Mayıs Cumartesi ve Pazar günü Fenerbahçe Khalkedon karşısında 10:00-20:00 aralığında bir kermes düzenliyor.

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SOKAK PARTİSİ

Bahara Merhaba Partisi

Kozyatağı Bayar Caddesi esnafı ve küçük bir gönüllü grubun katılımıyla “Bahara Merhaba Partisi düzenleniyor. 29 Nisan Cumartesi 11.00’de başlayacak partide gün boyu çeşitli ikramlar ve kısa atölyeler ile katılımcılara güzel bir gün yaşatmayı hedefleyen mahalleli ve esnaf aynı zamanda sokağa da hareket kazandırmak arzusunda.

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KONSER

Adamlar

Başarılı grup Adamlar, 6 Mayıs’ta KadıköySahne’de müzikseverlerle buluşuyor.

Adamlar, Türkçe sözlü müzikler üretiyor. “Singer–Songwriter”“ geleneğinden gelse de bu müzik oldukça farklı birçok janrı bir potada topluyor. Hip-hop’tan uzun havaya, tangodan rock’ın en damar hallerine girip çıkan bir dalgalanma içinde seyreden müzikler sonuçta kompakt bir karakteri sizlere sunuyor. Bilet fiyatı: 45 TL