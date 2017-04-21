Haftanın Kaçmazları

TİYATRO

Bir Çocuk Masalı Turunç’un Bahçesi

17. Direklerarası Seyirci Ödülleri yapım ödülüne layık görülen ”Bir Çocuk Masalı Turunç’un Bahçesi” 23 Nisan’a özel Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon’da sergilenecek. Her çocuğun eşsiz birer yetenek olduğunu anlatan oyun, 22 Nisan Cumartesi saat 12.00’da sizleri bekliyor. Biletler Biletiva ve CKM gişesinde.

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Muallak Kadıköy’de

Türkiye’nin önemli özel tiyatrolarından, Bitiyatro, uzun bir zaman diliminden sonra ilk kez İstanbul Anadolu yakasında, “Muallak” oyunuyla seyirciyle buluşuyor.

Murat Taşkent’in yazıp yönettiği, müziklerini Tolga Çebi’nin, koreografisini Işıl Zeynep’in yaptığı, sanatçılar Defne Şener Günay ile Turan Günay ikilisinin rol aldığı ve Bitiyatro’nun bu yıl sahnelediği oyunu “Muallak”ta, kadın-erkek ilişkisi üzerinden toplumdaki evlilik olgusuna eleştiri getiren olaylar bütünü, günümüz insanlarının özel dünyalarında yaşadığı ayrıntılara dikkat çekiyor.

25 Nisan Salı günü saat 20.30’da, Caddebostan Kültür Merkezi’nde sergilenecek oyunun biletleri, Biletix, CKM ve Bitiyatro’dan temin edilebilir.

KONSER

Çocuklar İçin Öylesine Bir Dinleti

Çocuklar için Öylesine Bir Dinleti, orijinalinden farklı olarak içinde bir de özgün masal barındırıyor. Hem çocukları tiyatro, opera, bale ve klasik müzik gibi sanatın farklı dallarıyla tanıştırmayı hem de eğlendirerek onlara hoşça vakit geçirtmeyi amaçlayan oyunda, operalardan seçilen masallaştırılmış şarkılar ve aryalar çocuklara tiyatral bir anlatımla sunuluyor. 23 Nisan Pazar 14.00’te Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda.

ŞENLİK

Ful’ART’ta Çocuk Şenliği

Ful’Art Sanat Galerisi, 22-28 Nisan tarihleri arasında 1. Çocuk Şenliği düzenliyor. Çocuk Şenliği’nde çocuklar için düzenlenen çeşitli aktivite ve eğlencenin yanı sıra, bilinen sanatçıların bağışlarından oluşan ve çocukların kendi odaları ya da anneler günü için annelerine seçecekleri küçük fiyatlı eserlerden derlenen sergiyi izlemek mümkün.

Serginin gelirinin tamamı “Bütün Çocuklar Bizim Derneği”ne bağışlanacak, Tıp Fakültesi’nde okuyan kız öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlanacak. Ful’ART Sanat Galerisi, Kızıltoprak Rüştiye Caddesi 30/A’da.

SERGİ

Kansere Umut Ebru Sergisi

Kadıköy Dar Cephe Art Galeri Sergi Salonu’nda 22 Nisan Cumartesi saat 17.00’de Kansere Umut Vakfı yararına bir ebru sergisi açılacak. 28 Nisan Cuma akşamına kadar açık kalacak sergi süresince kanserle ilgili değişik etkinlikler de yapılacak. Dar Cephe Sanat Galerisi Söğütlüçeşme Caddesi Nüshetefendi Sokak No:26’da.

“Deniz Ebrusu” Sergisi

Bahariye Sanat Galerisi 27 Nisan- 09 Mayıs tarihleri arasında sanatçı Filiz Tılhaslı’nın “Deniz Ebrusu” sergisine ev sahipliği yapıyor. Bahariye Sanat, Kadife Sokak Rexx Sineması karşısında.