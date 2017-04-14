Haftanın Kaçmazları

OPERA

Güzel Helen

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, J. Offenbach’ın unutulmazı eseri Güzel Helen (La Belle Hélène)’in prömiyerini 15 Nisan Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda yapıyor. Bu gösteride eğlenmemek çok zor. Parodi ve ima son noktada.

Operet, Isparta Kraliçesi ve Menelaos’un eşi Helen’in, Truva Kralı’nın oğlu Paris ile kaçış hikayesini gülünç bir şekilde ele alır. Bu olay Truva Savaşı’nın çıkmasına sebep olmuştur.

Operet, 15 Nisan saat 20.00’deki prömiyerinin ardından 18-19-21-22 Nisan günlerinde de Süreyya sahnesinde olacak. Kaçırmayın!

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TİYATRO

Taranta Babu’ya Mektuplar

Kendi ülkesinde kendi dilini istediği gibi kullanamadığı için Asya ve Afrika dillerine merak saran, Roma’nın halk mahallelerinden Garbatella’da üç katlı bir evin odasını kiralayan bir yazarın odada bulduğu mektuplar... Gallalı zencinin, Taranta Babu adındaki karısına yazdığı mektuplar... Mektupları yazan Habeşli delikanlıyla mektupları bulan iki adamın aynı odada fakat farklı zamanda geçen hikâyesine Nazım Hikmet Ran’ın eşsiz cümleleriyle tanık oluyoruz. 15 Nisan Cumartesi 20.30 Caddebostan Kültür Merkezi. Bilet Fiyatları: Tam 35 TL, Öğrenci ve İndirimli 20 TL

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Ferhangi Şeyler

Ferhan Şensoy’un 7 Mart 1987’den beri aralıksız oynadığı tek kişilik gösterisi, gündelik olayların Ferhanca bir mizah penceresinden değerlendirilmesi. Hala izlemediyseniz 18 Nisan Salı 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde. Bilet Fiyatları: Tam 50 TL, Öğrenci 40 TL

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SÖYLEŞİ

Adorno Felsefesi

“2400. Yılında Aristoteles” temasıyla başlayan ve aylık temalarla kronolojik şekilde ilerleyen TESAK Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri, Batı felsefesi ve düşünce tarihi alanında, değerli konuşmacıların katılımıyla devam ediyor.

Nisan ayı programında dünya savaşları ve felsefe ilişkisi üzerinden 20’nci yüzyıla uzanıyoruz. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Doğan Yaşat’tan, Frankfurt Okulu’nun felsefi mimarlarından Theodor W. Adorno’nun, yaşadığı yüzyıla ve özellikle savaş sonrası Almanya’ya damgasını vuran felsefi düşüncesini dinliyoruz. 19 Nisan Çarşamba 18.30’da TESAK’ta.

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SERGİ

Dünya Sanat Günü Sergisi

Venüs Sanat Galerisi her yıl olduğu gibi bu yılda değerli sanatçıların katılımıyla 4’üncüsünü düzenlediği resim sergisiyle Dünya Sanat Günü’nü kutluyor. 17 Nisan’da açılacak sergi, 28 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Sergide İran, Rusya, Azerbaycan ve yurdumuzun çeşitli bölgelerinden usta sanatçıların eserleri yer alacak. 0216 565 3572