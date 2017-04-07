Haftanın Kaçmazları

SİNEMA

Sabah Yıldızı Sabahattin Ali

Sabahattin Ali’ye saygı duruşu niteliğindeki belgeselde, Sabahattin Ali’nin edebiyatçı kimliğinin yanı sıra sevdaları, fikir dünyası ve onu faili meçhule götüren dönemin sosyo-politik dinamikleri de ele alınıyor. Metin Avdaç’ın yönetmenliğini yaptığı “Sabah Yıldızı”, 7 Nisan Cuma 20.00’de Barış Manço Kültür Merkezi’nde. Bilet Fiyatları: Tam 15 TL, Öğrenci 12 TL

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PANEL

Ölümünün 50. Yılında Ahmet Kutsi Tecer

Şiir tarihimizde içten, duygulu ve yalın memleket şiirleriyle tanınır Ahmet Kutsi Tecer. “Orda Bir Köy Var Uzakta” adlı şiiri bestelendikten sonra hepimizin hafızasına kazınmış ve ulaşılamayan, unutulan köylerimizin sesi, ezgisi ve simgesi olmuştur. Aramızdan ayrılışının ellinci yılında şair, oyun yazarı, folklor araştırmacısı, öğretmen Ahmet Kutsi Tecer, TESAK’ta anılıyor. Panelde şair, yazar ve akademisyenler Tecer’in çok yönlü kimliğini, Türk şiiri, tiyatrosu, folkloru ve eğitime yaptığı katkıları anlatacaklar.

Açılış konuşmalarını Leyla Tecer, Emel Koşar ve Hikmet Altınkaynak’ın yapacağı paneli Egemen Berköz yönetecek. Konuşmacılar: Cengiz Bektaş, Orhan Alkaya, M. Sabri Koz ve Yaşar Miraç. Panel, 8 Nisan Cumartesi 14.00’te TESAK’ta.

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SÖYLEŞİ

Serkan Yılmaz ile sohbet

“Karikatürist ruhu, karikatür çizimi, karikatür espri bulma yöntemleri, karikatür renkleme, karikatür oturtma, karikatür bayıldı” üzerine komik bir söyleşi. 8 Nisan Cumartesi 15.00’te Karikatür Evi’nde.

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KONSER

Körük Cambazı Gençlik Sanat’ta

Paris Accordeon Conservatoire ve Accordeon Academy mezunu, Birleşmiş Milletler Akordeon Federasyonu ve Dünya Akordeon Şampiyonası’nda jüri heyeti üyeliği yapmış olan Prof. Dr. Edward Aris, Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi’nde “Körüklü Çalgılar Performansı” sunacak. Ücretsiz konser 9 Nisan Pazar 15.00’te.

MÜZİKAL

Rent Müzikali

Broadway'in Pulitzer ve Tony ödüllü efsanevi rock müzikali RENT, yirminci yılında Journey To Broadway müzikal topluluğu tarafından Türkiye’de Türkçe olarak sahneleniyor. Tek temsille Kozyatağı Kültür Merkezi’nde. “Başka bugün yok!” Rent Müzikali 12 Nisan Çarşamba 20.30’da. Bilet Fiyatları: Tam 40 TL, Öğrenci 30 TL

SERGİ

El işi kıyafetler, resimler…

Aysun Aydın Oktayoğlu’nun ikinci kişisel sergisi 15 Nisan’da CKM 4. Kat Fuaye’de açılıyor. Yine el işi kıyafetler, suluboya yansımaları ve gerçek hikâyeleri…

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TİYATRO

Arzu Tramvayı

oyun atölyesi yeni oyun provalarına başladı. “Arzu Tramvayı” 19 Nisan’da prömiyer yapacak. Tükendiği bir noktada yıllarca görmediği kız kardeşinin evine zorunlu olarak yerleşmeye karar veren Blanche DuBois, gerçekliğin trajedisiyle baş edebilmenin yolunu hayali bir sığınakta aramaktadır. Blanche, ‘öteki’ olduğu bu yerde, sihirli dünyası ve gerçekler arasındaki savaşta galip gelebilir mi? Erkek egemen dünyasının katı kuralları, bir kadının varoluş çabasına izin verebilir mi?

Oyunda Zerrin Tekindor, Deniz U. Tansel Öngel, Özlem Zeynep Dinsel, İbrahim Selim, Melisa İclal Yamanarda, Onur Gürçay, Erdem Kaynarca, Melih Düzenli, Özer Keçeci rol alıyor.