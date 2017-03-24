Haftanın Kaçmazları

SÖYLEŞİ

Sinemada Yaratıcı Yönetmenlik

1960’ların başında kurulan ve 1980 darbesi sırasında kapatılan Sinematek Derneği’nin Onat Kutlar, Şakir Eczacıbaşı ve Hüseyin Baş ile birlikte kurucularından olan Jak Şalom, TESAK’ta Mart ayının son Cumartesi söyleşisinin konuğu. Son yıllarda Boğaziçi Üniversitesi’nde sinema üzerine dersler veren Jak Şalom, 1940’ların sonundan Fransa’da yükselen, 50’lerde André Bazin’in “Cahiers du cinema/Sinema Defterleri” dergisinde gelişen ve Fransa’da Yeni Dalga sinemasının dayanağı olan “Auteur Teorisi” üzerinden sinemanın yaratıcılıkla ilişkisini sinema tutkunlarıyla paylaşıyor. (25 Mart Cumartesi 14.00 / TESAK)

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Nietzsche 1888: Bir Yarı Delinin Defterleri

İlk olarak “2400. Yılında Aristoteles” temasıyla başlayan ve kronolojik şekilde ilerleyen TESAK Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri, Batı felsefesi ve düşünce tarihi alanında, değerli konuşmacıların katılımıyla devam ediyor. Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Levent Kavas, Hıristiyanlık ve geleneksel ahlak anlayışına meydan okuyarak modern Batı düşüncesi ve entelektüel tarihi üzerinde çok büyük etkileri olan Friedrich Nietzsche’nin felsefi düşüncesini yorumluyor. (29 Mart Çarşamba 18.30 / TESAK)

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TİYATRO

Hansel ve Gretel’in Öteki Hikayesi

Gerçekler acıtır mı? Kan bağı size neler yaptırır? Ahlaki değerler hangi durumlarda esneyebilir? Sırlarla dolu iki kardeşin hikâyesi bu sorulara cevap arayarak bize modern bir Hansel ve Gretel masalı anlatıyor. Bilet Fiyatları: Tam 60 TL, Öğrenci 40 TL (25 Mart Cumartesi 20.30 / CKM Büyük Salon)

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KONFERANS

Felsefe Toplantıları

Prof. Dr. Cavit Sunar’ın “Tasavvuf Felsefesi veya Gerçek Felsefe” kitabının üst başlığı doğrultusunda sürdürülecek program, kadim kültürlerin üzerine yapılacak karşılaştırmalı kavram çalışması ve anlamlandırma olarak gerçekleştiriliyor. (27 Mart Pazartesi 19.00 / Kozyatağı Kültür Merkezi)

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SİNEMA

Kara Göründü

Berlin’in 80 km güney batısında, Brandenburg eyaletinde Bad Belzig’deyiz. Üç ilticacı burada bir yurtta kalıyor ve gelecekte onları nelerin beklediği konusunda bir fikirleri yok. Bir şeyhin oğlu olan Abdul Yemen’den, Farid İran’dan, Brian Kamerun’dan kaçmış. Bu üç adam birbirleriyle hiç karşılaşmıyorlar fakat farklı noktalarda, farklı şekillerde başlamış olan kaderleri burada birleşiyor. Ücretsiz. (27 Mart Pazartesi 20.00 / Yeldeğirmeni Sanat)

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BELGESEL

Halit Çelenk’le Bir Gün

Halit Çelenk, Türkiye’nin 68’li yıllarıyla özdeşleşen, çatışmalı günlerle dolu yakın tarihini yaşayan, tanıyan bir hukukçu, bir özgürlük avukatı. Kendisi yaşamını şöyle özetliyor:

“Güzel insanları savundum. Halkını seven, onların ‘bir orman gibi kardeşçesine’ yaşaması için gencecik yaşamlarını veren insanları... Ben bu güzel insanları savunarak, onlarla beraber, insan sevgisini, barış dolu, özgür ve mutlu bir dünyayı savundum.”

Belgesel Sinemacılar Birliği’nin ücretsiz film gösterimleri kapsamında bu hafta Barım Manço Kültür Merkezi’nde. (28 Mart Salı 20.00 / Barış Manço Kültür Merkezi)