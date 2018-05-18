Haftalık Bağımsız Gazete 18 Mayıs 2018
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Bu sergileri kaçırmayın!
GazeteKadıköy

“Hakikati Konuşmaktan Korkmayınız”

Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü öğrencileri, “Mustafa Kemal Atatürk’ün hakikatine daha derinden ulaşabilmek ümidiyle” 19 Mayıs haftasında bir sergi açtı. Atatürk sözlerinin göstergebilimsel incelemesini konu alan ve 16 Mayıs’ta Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi’nde açılan sergi 27 Mayıs’a kadar görülebilecek.

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Yanyana olanların sergisi…

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunlarının “Aborda” isimli sergisi 17 Mayıs- 20 Haziran arasında CKM Sanat Galerisi’nde heykel severlerle buluşuyor.

Rotaları Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nün 35 yıllık öncü eğitiminde kesişen bir grup heykeltıraş, farklı malzeme, dil, düşünce ve hayal güçleriyle gerçekleştirdikleri yapıtlarını izleyiciyle buluşturuyor.

Sergide, özgün yaklaşımları ile ulusal ve uluslararası etkinliklerde heykel sanatına yeni açılımlar getiren sanatçıların son dönem çalışmaları izlenecek. Seda Yavuz’un organizasyonu ile gerçekleştirilen sergi aynı zamanda yolunu heykelle buluşturmak isteyen gençlere de bir çağrı niteliği taşımakta.

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Bazı şeyler var, Hayal gücüme gidiyor!

Geçtiğimiz ay “Bir elin nesi var iki elin kitabı var. Biri lekelerin efendisi diğeri aforizma üstadı… Bir araya geldiler ve bu benzersiz kitabı hazırladılar. Tekrar tekrar bakılası ve okunası bir kitap. Yan etkileri görüldüğünde yastığınıza başvurunuz.” duyurusuyla çıkan “Bazı şeyler var Hayal gücüme gidiyor!” kitabında kullanılan malzemelerle ve aynı isimle bir sergi  ortaya çıktı. 

Sergi, Metin Üstündağ’ın el yazısıyla yazdığı aforizmaları ile Cemil Cahit Yavuz’un lekesel görsellerinin bir arada düzenlendiği ortak işlerden oluşuyor.  Sergide, mürekkep, akrilik boya, guvaş boya ile kâğıt ve tuval üzerine çalışılmış, çeşitli boyutlarda 35 çalışma yer alıyor.

Sergi 19 - 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında Mod-Ada Atölye & Galeri’de görülebilir.
www.modadagaleri.com

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