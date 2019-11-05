“Zehirlenmenin ot kaynaklı olması imkânsız”

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ıspanak zehirlenmesine bazı yabancı otların neden olduğunu açıklarken Prof. Erdem Yeşilada bunun imkânsız olduğunu söyledi ve kimyasal ilaç kullanımına işaret etti

İstanbul Sağlık Müdürlüğü, 1-3 Kasım tarihleri arasında gıda zehirlenmesi sebebiyle 44 kişinin hastanelere başvurduğunu, 44 hastanın 25’inin taburcu olduğunu, 19’unun tedavisinin ise acil gözlem servislerinde devam ettiğini açıkladı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ise ıspanak zehirlenmelerinin ardından şu açıklamayı yaptı: “Alınan numunelerin ileri tetkik sonuçlarında ıspanak içerisinde tespit edilen yabancı ottan kaynaklı yoğun miktarda atropin ve skopolamin maddesi tespit edilmiştir. İl Müdürlüğümüze ulaşan tüm ihbarlar değerlendirilmekte, konuyla ilgili değişik ilçelerimizden sağlık kuruluşlarına başvuranların ıspanak satın aldıkları işletmeler, resmi kontrole tabi tutulmakta, numune alınmakta ve alınan numuneler laboratuvarlara gönderilmektedir.”

“BU AÇIKLAMA MANTIKLI DEĞİL”

Zehirlenmelerle ilgili gazetemize konuşan Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erdem Yeşilada, bu kadar yaygın bir zehirlenme tablosunun, ot karışmasıyla açıklanmasını mantıksız bulduğunu söyledi ve şöyle devam etti: “Mesela bir nar zehirlenmesi olmuştu bir aile etkilendi. Çocuk ölmüştü zehir miktarı fazla olduğu için. Ama bu ıspanakla ilgili olarak değişik yerlerden şikâyetler geliyor. Ispanakta güzel avrat otunun bulunduğunu iddia ediyorlar. Güzel avrat otunu kim kaybetmiş ki biz bulalım? Ispanak toplarken ağaçtan yaprak mı toplarsınız? Bu açıklama mantıklı değil. Adamotu var, o da zaten bu bölgede yetişmez.”

“LİDA OLAYINDA BENZERİ YAŞANMIŞTI”

Yapılan açıklamalara da değinen Yeşilada, zehirlenmelerin ilaçlamadan kaynaklı olabileceğini söyledi: “Açıklamada tarım ilacı bulunmamıştır, atropin/skopolamin olduğu söyleniyor. Güzel avrat otu olması ise mümkün değil. İlaçlama sebep olmuş olabilir. Nedeni ise şu; bir ilaç uygulanmışsa sistemde tanımlanmamış olabilir ve tanımlanmadığı için de tarım ilacı bulunamamıştır gibi bir sonuca varılmış olabilir. Bir örnek vereyim, yıllar önce Çin malı zayıflama hapı Lida’da benzer bir durum yaşanmıştı. İlk olarak sebep anlaşılmamış ancak daha sonra laktasif ilaç etken maddesi olmak üzere tekstil ve oyuncak sanayisinde de kullanılan asit baz ayracı olan fenolftalein isimli kimyasala rastlanmıştı. Aynı durum bugün de ortaya çıkabilir.”