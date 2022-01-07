Zamlara karşı mum ve battaniyeyle protesto 

Kadıköylüler, ekonomik krize ve zamlara karşı geçtiğimiz haftalarda "geçinemiyoruz" adıyla bir kampanya başlatmıştı. Kampanya çerçevesinde bu kez de mum ve battaniyelerle Bahariye Caddesi’nde eylem yapıldı

Geçen hafta maket yağ tenekesiyle eylem yaparak zamlara karşı tepki gösteren Kadıköylüler zamlara karşı mum ve battaniyelerle Bahariye Caddesi’nde bir araya geldi.

KAMULAŞTIRMA TALEBİ

Doğalgaza ve elektriğe gelen zamlarla artık ısınmanın, elektrik kullanmanın imkansızlaştığına dikkat çekilen eylemde yaşanılan sıkıntılar battaniye ve dağıtılan mumla anlatıldı. Eylemde temel ihtiyaçlara yapılan zamların geri çekilerek enerji ve doğalgaz şirketlerinin kamulaştırılması talep edildi.

Eylemde konuşan Koray Türkay, birlikte mücadeleye vurgu yaparken “Bizler ancak yan yana gelir bu zamlara karşı hep birlikte ortak mücadeleyi ortaya koymalıyız. Bizler bugün sokaklardayız. Elektrik, ulaşım, gıda zamlarına karşı sesimizi yükseltiyoruz. Herkesi de bu yoksulluğu kabul etmemeye çağırıyoruz. Bu ülke zengin bir ülke. Emekçilerin ortaya çıkardığı zenginlik hepimizin hakkıdır” dedi.

“BİZLER GEÇİNEMİYORUZ”

“Bizim evimizi kim ısıtacak, bizim faturalarımızı kim ödeyecek?” diye soran Tuğçe Özçelik de “Patronların faturalarını ödemekten bıktık. Hayatta kalmaya çalışmaktan bıktık. Bu hayat değil. Bu akşam herkes evine gidecek, buyrun gelin mum dağıtıyoruz. İsterseniz ışığından isterseniz ısısından faydalanın. Görsünler, bizim evlerimizde yaşamak kolay değil. Bizler geçinemiyoruz. Bütün bu krizin faturası kadınlardan çıkıyor. Ev ekonomisi yapmaktan bıktık, emeğimizin karşılığını alamamaktan bıktık. Artık yeter diyoruz. 3-5 bir şey ifade etmez ama biliyoruz ki bu ülkede milyonlarız. Bizler daha kalabalığız onlardan. Bizim bir seçeneğimiz var, yan yana geliyoruz. Bu sese kulak verin” diye konuştu.