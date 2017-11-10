Zafer Nuhoğlu uğurlandı

Kadıköy Belediyesi’nin eski meclis üyesi Cemal Zafer Nuhoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Cemal Zafer Nuhoğlu, Üsküdar’daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cemal Zafer Nuhoğlu'nun cenaze törenine, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Erdal Aksünger, CHP Milletvekilleri Gürsel Tekin, Akif Hamzaçebi, Barış Yarkadaş, Onursal Adıgüzel, Ali Özcan, Sezgin Tanrıkulu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, CHP PM Üyesi Çetin Soysal, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, sanatçı Orhan Gencebay ile eşi Sevim Emre ile iş ve siyaset dünyasından çok sayıda kişi katıldı.