Yüzlerce Kadıköylü mahalle toplantılarında buluştu

Kadıköy’ün 21 mahallesini kapsayan ‘Anlat Kadıköy’ mahalle toplantılarında yüzlerce Kadıköylü biraraya gelerek sorunlarını paylaştı, önümüzdeki 5 yıllık döneme dair çözüm önerilerini tartıştı.

Geleceği konuşmak, üretilen fikirleri geliştirmek, önümüzdeki dönem çalışmalarını birlikte planlamak için Anlat Kadıköy çalışması sayesinde Kadıköylüler mahalle mahalle biraraya geldi ve tek bir soru etrafında kente dair tartışmalar yürüttü: Kadıköy nasıl olmalı?

Kadıköylü kendi karar verecek

Kadıköy nüfus yoğunluğu, yaşam kalitesi ve kültürel çeşitliliği bakımından İstanbul’un en önemli ilçelerinden biri konumunda. 21 mahalleden oluşan ve yüzölçümü 25,2 kilometre kare olan Kadıköy, İstanbul’un tüm ilçelerinden insanların sosyalleştiği, haftasonları 2 milyona yakın İstanbullunun ziyaret ettiği önemli bir çekim merkezi.

Bu bağlamda Kadıköy Belediyesi, Başkan Şerdil Dara Odabaşı ve yeni yönetimin öncülüğünde Kadıköylülerin mahallelerinde yaşadıkları sorunları tartışarak 2020-2024 stratejik planını katılımcı süreçlerle belirlemeyi hedefliyor. Stratejik plan, orta ve uzun vadeli amaçları, temel ilke ve politikaları, hedef ve öncelikleri ve bunlara dair yöntemleri içeren plan olarak tanımlanıyor. 50 bin nüfusun üzerindeki her belediye bu planı yapmak durumunda ve plan 5 yıllık dönemi kapsamalı.

2 günde 10 farklı yerde 21 mahalle toplantısı

Anlat Kadıköy platformunun sitesi üzerinden hem stratejik plan hem katılımcı organlar; hem kurumsal raporlar hem de projeler/yatırımlar açıklanıyor, Kadıköylülerin takip edebilmesi sağlanıyor. Projenin en temel hedefi ise katılımcılığı arttırarak Kadıköylülerin kenti yaşadıkları yere dair söz sahibi olmasının sağlanması. 29-30 Haziran tarihlerinde yapılan toplantıların sürekli hale getirilmesi, platform yoluyla denetlenebilmesi, STK’ların da kent konseyi üzerinden sürece eklemlenmesi hedefleniyor.

Engelliler, yaşlılar ve çocuklar için...

Anlat Kadıköy, bu amaçlarla 29-30 Haziran tarihlerinde Kadıköy’ün tüm mahallelerini içeren toplantılar gerçekleştirdi. Yüzlerce Kadıköylünün katıldığı toplantıların ilki 29 Haziran Cumartesi aynı anda pek çok mahalleyle birlikte İDEA’da da bir toplantı gerçekleştirildi; Caferağa ve Osmanağa mahalle sakinleri sorunlarını belirleyerek çözüm önerilerini sundu. Toplantıların ardından konu başlıklarına dair çalıştayların düzenleneceği belirtilirken özellikle bu mahallelere dair sorunlar şu şekilde sıralandı: Kafe ve barların kaldırım işgalleri, bu bölgedeki trafik, park problemleri, gürültü problemi ve yoğunluk, deprem ve afet yönetimi hakkındaki sıkıntılar, mahalle sakinlerinin bu konuda bilgilendirilmede sıkıntı yaşaması, engelliler için öncelikli projelerin yeterince yaygın olmaması, çocuk parklarının bakımı gibi konulardı.

Toplantıda çözüm önerileri kısmında ağırlıklı olarak bu toplantıların sürekli hale gelmesi üzerinde durulurken, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli yapılabilecek çalışmalar konusunda Kadıköy Belediyesi’nin daha ısrarlı olması gerektiği vurgulandı.

29 Haziran Cumartesi günü Acıbadem ve Koşuyolu mahalle sakinleri Acıbadem Gönüllü Evi, Hasanpaşa ve Zühtüpaşa başkanlık brifing salonu, Dumlupınar, Eğitim, Fikirtepe mahalleleri Fikirtepe Gönüllü Evi, Rasimpaşa mahallesi sakinleri ise Tasarım Atölyesi Kadıköy’de buluşarak sorunlarını ve çözüm önerilerini tartıştı.

Mahalle toplantılarının son günü olan 30 Haziran Pazar günü ise Göztepe, Erenköy, Feneryolu, Caddebostan, Fenerbahçe ve Suadiye mahalle sakinleri Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 19 Mayıs, Kozyatağı mahalleleri Kadıköy Akademi’de, Merdivenköy ve Sahrayıcedit Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde, Bostancı mahalle sakinleri ise Şenesenevler Halk Eğitim Merkezi’nde toplandı.

Her şey takip edilebilecek

Caddebostan Kültür Merkezi’nde 6 mahallede yaşayanların biraraya geldiği toplantı 5 saat sürerken, toplantıya 500’ün üzerinde Kadıköylü katıldı. Özellikle bölgedeki parklar hakkında düzenlemelerin yapılması gerektiği vurgulanırken, sorun ve talepler şu şekildeydi: Sokak hayvanları için istasyonlar oluşturulmalı, kaldırımlar daha düzgün yapılmalı, Suadiye, Feneryolu, Caddebostan civarındaki yoğun inşaatları denetlenmeli, yaşlılar ve çocuklar için özel merkezler çoğaltılmalı, Özgürlük Parkı ve Göztepe Parkı daha kullanılabilir hale getirilmeli, etkinliklerden dolayı oluşan yoğunluğun önüne geçilmeli, kirlilik sorunu dikkate alınmalı, böcek ve sivrisinekler için ilaçlama çalışmaları aksatılmamalı, hırsızlığın önüne geçebilmek ve güvenliğin arttırılması için sokaklar daha fazla aydınlatılmalı, inşaatlardan kaynaklı hafriyat sorununun önüne geçilmeli, ağaç bakımına önem verilmeli, deprem ve doğal afetlere dair halkı aydınlatacak öneriler geliştirilmeli. Sorunlar ve çözüm önerileri sıralanırken önceki toplantılara benzer şekilde halkın katılabileceği bu toplantıların mahalle ölçeğine indirilerek devam ettirilmesi Kadıköylülerin taleplerinin başında geliyordu.

2 gün süren Kadıköy’de yaşayan yüzlerce yurttaşın katıldığı mahalle toplantıları sona erdi fakat Kadıköylüler anlat.kadikoy.bel.tr internet sitesi üzerinden belediye projelerini, stratejik plan ve faaliyet raporlarını, kurumsal raporları ve katıldıkları mahalle toplantılardaki önerilere göz atabilirler.