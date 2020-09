Yürüyüş yoluna giren motorlar tehlike saçıyor

Yasakları çiğneyerek yürüyüş yolundan hızla geçen motorlu araçlar, Kozyatağı sakinleri için büyük tehdit oluşturuyor. Mahalleli yürüyüş yoluna motorcular için uyarı tabelası istiyor

Yürüyüş yolları günlük hayat içerisinde insanların yaya olarak ulaşımını sağladığı ve sağlık için spor yapabildiği alanlar olarak ayrılıyor. Ailelerin çocukları ile gelip vakit geçirdiği, yaşlı insanların geçiş noktalarından olan Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Parkı yanında yer alan yürüyüş yolu, bugünlerde motosikletli kuryelerin geçiş yeri olmuş durumda. Yolun araç trafiğine kapalı olmasını umursamayan motosikletli kuryeler, mahalle sakinleri için bir tehdit oluşturuyor. Kestirme amacıyla yürüyüş yolundan hızla geçen motosikletli araçlar geceleri mahallede gürültü kirliliğine de sebep oluyor. Çocuk, yaşlı ve sokak kedilerinin ezilmesinden korkan mahalle sakinleri bir kaza yaşanmadan yürüyüş yolunun giriş ve çıkışına “motorlu araçlar giremez” tabelasının konulmasını istiyor. Gazete Kadıköy olarak motosikletli araç tehlikesini yerinde inceledik ve insanların şikayetlerini dinledik.

“HER AN İÇİN TEDİRGİNLİK YARATIYOR”

Yapılan uyarılara rağmen motorcuların geçmeye devam ettiğini söyleyen mahalle sakinlerinden Fatma Öndağ, “Güzel ağaçlıklar altında nefes aldığımız parkımızda maalesef motorlu kuryelerin dehşetini yaşıyoruz. Yürüyüş yolu olarak araç trafiğine kapatılan yol kestirme olduğu gerekçesiyle, birçok motorcu burayı tercih ediyor. Bu durum bizlerde her an için tedirginlik yaratıyor. Bunun yanı sıra beslediğimiz yavru kedilerimiz yürüyüş yolunda mamalarını yedikten sonra yol ortasında uykuya dalabiliyor. Bu kedilerimiz uyku esnasında hızla gelen motorları zaman zaman fark edemiyor. Bu durum onlar için büyük bir tehdit unsuru. Yapmış olduğumuz o kadar uyarıya rağmen değişen bir durum olmadı. Konuyla ilgili olarak toplum polisine gerekli şikayetler yapıldı ancak önünü alamadık.” şeklinde konuştu. Motorcuların egzozlarından çıkan sesin geceleri insanları rahatsız ettiğini ifade eden Öndağ, “Bu parkın yanında yer alan yürüyüş yolunda her an bir yaşlımız, oyun oynayan bir çocuğumuz yola çıkıp motorlu kuryeler tarafından ezilebilir. Yaşam tehlikesiyle beraber büyük bir gürültü kirliliği de mevcut. Bazı motorcular gruplaşma oluşturarak gece yarılarına kadar insanları rahatsız ediyor. Konuyla ilgili olarak yaya yolunun girişine motorlu araçlar giremez tabelası konulması büyük ölçüde caydırıcı olacaktır. Çünkü motor kullanan çoğu genç herhangi bir uyarı tabelası olmadığı için bu yolu kullandıklarını belirtiyor.” şeklinde konuştu.

“YASAK TABELASI İSTİYORUZ”

Yürüyüş yolunun tam parkın kenarında olduğu için kaza yaşanma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çeken İbrahim Köroğlu, “Ben birkaç kere araçları uyarmaya çalıştım ancak bu uyarıma kimse aldırış etmedi. Hatta bazıları motorunun egzozunu söküp bilerek bağırtarak buradan geçiyor. Geçenlerde birine neden yapıyorsun dediğimde el kol hareketi yaparak bizi azarladı. Yürüyüş yolu tam parkın kenarında aniden bir çocuk çıksa duramama ihtimali yüksek. Bu yola girmenin yasak olduğunu belirten bir tabela istiyoruz.” dedi.

“PARA CEZASI UYGULANABİLİR”

Yürüyüş yoluna kamera yerleştirilmesi ve para cezası uygulanması gerektiğini belirten Murat Aytekin de, “Biz uzun zamandır bu civarda oturuyoruz o sebepten çocuklarımı bu parka getiriyorum. Fakat buradan geçen servis motorları bizi aşırı derecede rahatsız ediyor. Motorcular ne kadar yavaş geçerse geçsin buradan yürüyen bir yaşlımız veya çocuğumuz her an ezilebilir. Bazen bir saat oturup gidiyorum, o bir saat içerisinde neredeyse 25- 30 civarında motorlu araç geçiyor. Buraya bir yasak tabelası ve kamera konularak geçen kişiler tespit edilip para cezası uygulanabilir.” ifadelerini kullandı.