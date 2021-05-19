Yürekler 19 Mayıs için birleşti

Kadıköy Belediyesi’nin Kalamış Atatürk Parkı’nda düzenlediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında onlarca kişi kürek çekti, klasik araç severler ve bisikletliler konvoy oluşturdu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın bu yılki adresi yine Kadıköy oldu. Gün boyu devam eden etkinlikler sabah saat 09:00’da Kadıköy İskele Meydanı’ndaki resmi törenle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.

KLASİK ARAÇLAR RENK KATTI

Kadıköy Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs coşkusunu Kadıköy’ün bütün sokaklarına ve caddelerine taşıdı. Etkinlikler ilk olarak klasik arabaların 19 Mayıs turu ile başladı. Kadıköy Belediyesi’nin ana binasında bir araya gelen klasik araçlar marşlar eşliğinde Moda üzerinden Kalamış’a hareket etti. Yaklaşık 100 klasik aracın katıldığı konvoy, Kalamış Parkı’ndan başlayan bisiklet turunun ardından Bağdat Caddesi’nde ilerledi.

“AYNI COŞKUYU YAŞIYORUZ”

Kadıköy Belediyesi, 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Kalamış Atatürk Parkı’nda da birçok etkinlik düzenlendi.

Kutlamaların öncesinde konuşmaya yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköylülerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak, “Gönül isterdi ki daha kalabalık olalım, daha büyük etkinlikler yapalım ama sizlerin sağlığını düşündüğümüz için kontrollü bir şekilde bayram kutlaması yapıyoruz. Önümüzdeki sene bayramı daha coşkulu, Kadıköylüye yakışır bir şekilde kutlayacağız. 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul’dan nasıl heyecanla, coşkuyla, aşkla, ülke sevdasıyla ve vatan sevgisiyle yola çıktıysa biz de aynı coşkuyu, aynı sevdayı, aynı özgürlüğü yaşayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda yürüdüğümüzü bir kez daha tüm Türkiye’ye, bütün dünyaya buradan duyuracağız. Kadıköy Atatürk’ün yolunda yürümeye devam edecek bundan herkes emin olsun” dedi.

KADIKÖYLÜLER BANDIRMA’YA KÜREK ÇEKTİ

Kalamış Atatürk Parkı’nda düzenlenen etkinlikler, her yaştan Kadıköylünün katıldığı zumba ile devam etti. Onlarca kişi coşkulu şarkılar eşliğinde bir saat boyunca zumba yaptı. Bu yılki 19 Mayıs kutlamalarında Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun'a çıktığı Bandırma Vapuru’nun hikâyesine de yer verildi. Spor ve teknolojinin birleştiği kürek ergometresi etkinliğiyle çok sayıda Kadıköylü Bandırma’ya kürek çekti. 20 kürek istasyonunda gün boyu kürek çeken onlarca Kadıköylü, Bandırma Vapuru’nun İstanbul’dan Samsun’a uzanan 726 kilometrelik rotasını tamamladı. Kürek çektikçe ilerleyen Bandırma Vapuru’nun rotası, dev ekrana yansıtılarak Samsun’a ulaştırıldı. Yaklaşık üç saat süren etkinlikte Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da kürek çekti.

19 MAYIS İÇİN PEDALLADILAR

Kadıköy’de her yıl düzenlenen ve 19 Mayıs kutlamalarının sembolü haline gelen bisiklet turu bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Kilometrelerce uzunluğa erişen ve genç yaşlı her yaştan Kadıköylünün katıldığı bisiklet turu 12 kilometre boyunca sürdü. Bisiklet kulüplerinin öncülük ettiği bisiklet turu Kalamış Atatürk Parkı’ndan başladı ve yine burada son buldu. Bisiklet turuna klasik otomobillerin de eklenmesiyle Bağdat Caddesi’nde renkli görüntüler ortaya çıktı.

CADDE VE SOKAKLARDA KUTLANDI

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bayram için özel olarak hazırlanmış TIR ve ses sistemi ile donatılmış araçlar Kadıköy’ün 21 mahallesine bayram coşkusunu taşıdı.

TIR ve araçlar, marşlar eşliğinde Kadıköy’ün cadde ve sokaklarını şenlendirdi.

SAAT 19.19'DA İSTİKLAL MARŞI OKUNACAK

Kadıköy Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da Dr. Faruk Ayanoğlu Caddesi'nde İstiklal Marşı okunacak. İstiklal Marşı'na vatandaşlar da evlerinin pencerelerinden, balkonlarından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile eşlik edecek.