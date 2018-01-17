Yoğurtçu’ya “güvenlik” için beton duvar

İBB Yoğurtçu Parkı’nın kenarına örülen duvarın, inşaat ve kazı çalışmalarına önlem olarak yapıldığını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü Kurbağalıdere ıslah projesi nedeniyle dere çevresindeki inşaat faaliyetlerine hız verildi. Geçtiğimiz aylarda kapatılan Recep Peker Köprüsü’nün yıkım işlemleri devam ediyor. Bunun dışında dere kenarındaki yürüme yolları ile bunları taşıyan su altı kazık sisteminin tamamının yenilenmesi hedefleniyor.

“İŞ GÜVENLİĞİ İÇİN”

Tüm bu çalışmalar sürerken geçtiğimiz günlerde Yoğurtçu Parkı’nın kenarına beton kalıp duvarlar yerleştirdi. Kadıköy Belediyesi de Kurbağalıdere ıslahı çalışmaları kapsamında Yoğurtçu Parkı’nın dereye komşu cephesindeki imalatı devam eden duvarla ilgili İBB ile görüştü. İBB’nin yanıtında, bölgede çalışacak kazık makinesinin dere tabanından kazdığı balçık/hafriyat malzemesini silkme hareketleriyle boşaltacağı, bu hareket esnasında etrafa saçılacak olan balçık ve hafriyat malzemesinin Yoğurtçu Parkı’na sıçramaması amacıyla imalatı devam eden duvar tipinde karar kılındığı öğrenildi. İBB, Kadıköy Belediyesi’nin tel çit seçeneğini ise yeterli güvenlik sağlamayacağını düşünerek olumlu yönde değerlendirmedi.