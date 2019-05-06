Haftalık Bağımsız Gazete 06 Mayıs 2019
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Yoğurtçu’da buruk Hıdırellez

Kadıköy’de yapılması planlanan Hıdırellez etkinliği, Azez ve Hakkari’deki şehitler nedeniyle iptal edildi.

Yoğurtçu’da buruk Hıdırellez
Gökçe UYGUN
Kadıköy'de Hıdırellez
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Kadıköy Kent Konseyi Tarihi Kültürel Miras ve Kent Belleği Çalışma Grubu tarafından 5 Mayıs Pazar günü Yoğurtçu Parkı’nda “Yaza Merhaba” adıyla bir Hıdırellez şenliği düzenlenecekti.

Çok sayıda Kadıköylü alana geldiğinde şenliğin iptal olduğunu öğrendi. Hıdırellez şenliği, Azez ve Hakkari’deki şehitler nedeniyle iptal edildi.

Etkinlikte müzik yayını olmadı ancak Kadıköylüler Hıdırellez ritüellerini yerine getirdi. Dilenen dilekler gül ağaçları altına bırakıldı, Hıdırellez Hatırası köşesinde anı fotoğrafları çekildi. Halka gül fidesi dağıtan Kadıköy Belediyesi’nin de destek verdiği etkinlikte, sivil toplum örgütleri de kermes yaptılar. Alanı ziyaret eden Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköylülerle Hıdırellez fotoğrafı çektirdi.

 Anadolu’nun “somut olmayan kültürel miras” değeri olarak kabul edilen Hıdırellez, kış mevsiminden sonra doğanın canlanması ile bolluk ve bereket beklentisinin sembolü olarak biliniyor.

Etiketler; #hıdırellez
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