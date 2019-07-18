Yıllar sonra gelen önlem

Yüksek hız sebebiyle birçok şikâyetin geldiği Kızıltoprak ve Feneryolu’na, konuyu haberleştirmemizden tam 2 yıl sonda EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) yerleştirildi

Kadıköy’ün en büyük caddelerinden Bağdat Caddesi, geçtiğimiz yıllarda, sonu ölümle biten araba kazalarıyla sık sık anılmıştı. Caddede hız tespiti yaparak gerekli cezayı kesen EDS(Elektronik Denetleme Sistemi), Bağdat Caddesi başta olmak üzere Cemil Topuzlu, Çetin Emeç Bulvarı ve Bostancı sahil yoluna yerleştirilen kameralarla “Koridor Hız Denetim Sistemi” uygulaması resmen devreye sokulmuştu. Bu yöntem sayesinde lüks otomobillerin sürat denemesi yapmasının önüne geçilmesi ve hız sınırını aşan otomobillerin polis ekiplerince durdurulması hedefleniyordu. Sistemin Kızıltoprak ve Feneryolu’nda uygulanmaması vatandaşı mağdur etmiş, iki yıl boyunca gazetemize gelen bu yönlü şikayetler nedeniyle biz de konuyu gündeme taşımıştık. Ve nihayet geçtiğimiz haftalarda Kızıltoprak ve Feneryolu’nun kesiştiği bir alana EDS sistemi kuruldu.

2 YIL ÖNCE HABERLEŞTİRMİŞTİK

Bundan 2 yıl önce 879. sayımızda gazetemizin okurlarından Kızıltoprak ve Feneryolu bölgesinde, koridor hız denetim sisteminin olmadığı ve bu bölgede yüksek hız yapıldığı yönünde şikâyetler almıştık. Şikâyetler üzerine de Kızıltoprak semtine giderek esnaf ve vatandaşlara, “hız denetim sistemi aktif bir şekilde uygulanıyor mu?” sorusunu yöneltmiştik. Kızıltoprak ve Feneryolu’ndaki esnaf ile vatandaşların görüşlerini taşıyan ‘Kadıköylü hız kontrolü istiyor” başlıklı haberi de gazetemizin sayfalarına taşımıştık.

Haberimizin üstünden geçen iki yılın ardından Kızıltoprak ile Feneryolu’nun kesiştiği ışıklara EDS sistemi yerleştirildi.

GEZİCİ RADARLAR DEVREDE

Bağdat Caddesi güzergâhında hizmet veren Kadıköy-Bostancı minibüs şoförlerinden aldığımız bilgiye göre ayrıca seyir halindeyken hız tespiti yaparak ceza uygulayan “gezici radar”lar da caddede sıkça kullanılıyor. Bu uygulamayla sadece EDS bölgelerinde yavaşlayan ancak kontrol edilemeyen yerlerde hız yapan sürücülerin önlenmesi amaçlanıyor.