Yılbaşı gecesi toplu ulaşım ücretsiz

İstanbul’da toplu ulaşım araçları, yeni yıl nedeniyle 31 Aralık’ta 24 saat hizmet verecek. Yeni yılın ilk resmi günü olan 1 Ocak günü de toplu ulaşım ücretsiz olacak

İBB, kontrollü kısıtlamalarla bir yıl aradan sonra yeniden dışarıda kutlama şansı bulduğumuz yılbaşı gecesi 24 saat toplu taşıma hizmeti verecek. 1 Ocak günü de toplu taşıma ücretsiz olacak.

EK SEFERLER KONULDU

İstanbul Büyükşelir Belediyesi, 31 Aralık tarihinde otobüs, metrobüs ve metro 24 saat hizmet verecek. Yaşanacak yoğunluk gözönüne alınarak ek seferler de konuldu. İETT, yılbaşı gecesi için 15 ayrı otobüs hattına 186, metrobüs hatlarına da 125 ek sefer koydu.

Tüm metro hatlarına da ek seferler konuldu. Hatlarda seferler, 31 Aralık Cuma sabah 06.00’dan 2 Ocak Pazar günü 02.00’ye kadar kesintisiz devam edecek. Tramvay hatları ile Taksim-Kabataş Füniküleri ise 1 Ocak saat 02.00’ye kadar seferlerini sürdürecek.