“Yereli Yönetmek” seminerleri forumla sona erdi

Kadıköy Belediyesi Akademi’nin akademisyenlerle yerelde faaliyet gösterenleri buluşturduğu “Yereli Yönetmek” başlıklı seminer programı forumla sona erdi. Kapanış forumuna Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı

Kadıköy Belediyesi Akademi’nin bahar dönemi programı 27 Mart tarihinde başladı ve 3 Mayıs’a kadar 10 oturum gerçekleştirildi. Oturumlarda yerel yönetimler-merkez ilişkisi, bütçeleme, yerel yönetimlerin zamana göre değişimleri, karar alma süreçleri ve yönetim mekanizmaları tartışıldı. Kadıköy Belediyesi Akademi daha önce de “İstanbul Nereye?” ve “İstanbul Yeniden” başlıklarıyla iki seminer programı düzenlemişti.

3 Mayıs’ta Kadıköy Belediyesi Akademi’de yapılan kapanış forumunda seminerlere katılanlar yer alırken oturumları yöneten akademisyenler de hazır bulundu. Forum sonunda katılımcılara belgeleri verildi. Kadıköy Belediyesi Akademi Birim Sorumlusu Aras Aladağ, “Bu yaptığımız üçüncü seminer ve diğerlerine göre çok daha yoğun bir katılım vardı. Bu ilginin farklı sebepleri olabilir. Bir tanesi yerel demokrasi ve yerel siyasetin artık daha canlı bir tartışma konusu olması. Diğeri de yaklaşan yerel seçimler nedeniyle belediye meclislerinde bir ilginin oluşması diye düşünüyorum. Tartışmalarda önemsediğimiz nokta akademide oluşturulmuş bilgiyle pratik alanda icrasında bulunmuş kişilerin karşı karşıya gelmesi. Konuyu müzakere ederek yeni sentezlere ulaşması. Bu bakımdan verimli geçtiğini düşünüyorum.” dedi.

AKADEMİSYENLER DE VAR YÖNETİCİLER DE

Aladağ seminerin amacı ve beklentiyi ise şöyle anlattı: “Akademisyenler de burada, belediyede siyaset yapmış yöneticiler de burada. Meramımız biraz da bu insanları bir araya getirip yerelde aksi giden sorunları tartışmak ve fikir alışverişinde bulunmaktı. Muhtemelen gelecekte kırılma noktaları oluşacak ve bunlara cephanemiz varken girmek gerekiyor. Tartışmalar havada kalmasın, bu fırsatlar elimize geçtiği vakit bizim bu konuda biriktirdiğimiz sözler olsun istedik.”

Forumda katılımcılar sırayla söz alırken ağırlıklı olarak yerel yönetimlerin merkezle ilişkisi üzerinde duruldu. Ankara’dan Kadıköy’ün, İstanbul’un planlandığını belirten katılımcılar neler yapılabileceğini tartıştı. Bir katılımcı, “Biz başarıları yerellerden yakalayacağız. Merkez yerel karşılaştırmasında o kadar da umutsuz değilim. Daha fazla temsiliyeti tartışarak ‘tabanı nasıl genişletiriz?’, ‘Belediye meclislerinde temsiliyeti nasıl geliştiririz?’ bunlar önemli.” diye konuştu.

Belediye Meclis Üyesi Mustafa Günalp ise mahalle meclislerine vurgu yaptı ve “En kalıcı şey olarak mahalle meclislerini görüyordum, bu konuda girişimlerimiz de oldu. Belediye meclisleri bunun karşılığı olmuyor. Ancak muhtarlar dahi iktidarları sarsılacak diye buna itiraz ettiler. Çalıştayda da itirazlar oldu. Bence bu çaba çok önemliydi.” dedi.

“TEORİNİN PRATİĞE DÖKÜLDÜĞÜ YER”

Oturumlara katılan akademisyenlerden Doç. Dr. Pınar Giritlioğlu da “Meclis üyelerinin konumlarından çok kentin sorunlarına duyarlı olması önemli. Bu tarz eğitimlerin artmasını çok arzu ediyorum. Belediye meclis üyeleri bu eğitimleri sürekli almalı.” ifadelerini kullandı. Kalamış Yat Limanı projesine karşı mücadele edenlerden bir katılımcı ise hukukun kullanılmasına vurgu yaptı.

Bir diğer Belediye Meclis Üyesi Mesut Kösedağı ise meclislerde hep inşaatla ilgilenenlerin yer almasını eleştirdi ve şöyle devam etti: “İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 1000’e yakın dosya geliyorsa 700’ü imarla ilgili. Kadıköy Belediyesi olarak biz ise sadece 2017’de 1 milyonu aşkın kişiyle kültür- sanatı buluşturduk. Bu sayı 39 ilçeden fazla. Belediyecilik açısından teorinin pratiğe döküldüğü yerdir Kadıköy.”

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Erbay Arıkboğa da “Merkezileşmeyle sorunları daha hızlı çözeceğimizi düşünüyoruz ama bu bir yanılgı. Yöneticilerin ‘Her şeyi ben bilemem’ diyerek kendilerini frenlemesi gerekiyor ya da bu frenleme sistemlerini yönetime getirmemiz gerekiyor.” dedi.

KAFTANCIOĞLU: “DOĞRUDAN DEMOKRASİ ÖRNEĞİ”

Forum sonunda söz alan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu umutsuz olmaya gerek olmadığını belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadıköy’de doğrudan demokrasi örneği vermek Türkiye için de çok önemli. Sadece bundan bile çok değerli. Sosyal demokrat belediyecilikle yerel-merkez çelişkisinin aşılabileceğini düşünüyorum. Kadıköy’de olduğu gibi Türkiye yerel siyasetinin de yakında değişeceğine inananlardanım. Bir katılımcının da eleştirdiği gibi keşke harekete geçsek ve neşeli belediyeler kampanyası başlatsak. CHP’li belediyelere girildiğinde insanlar çalışanların yüz ifadesiyle karşılaşınca ‘evet ben CHP’li belediyeye geldim’ dese.”

NUHOĞLU: “SEMİNERLERİ GELİŞTİRECEĞİZ”

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ise “Meslek grupları da dâhil olmak üzere halkın ihtiyaçlarını temsil edenleri kattık ve bu seminerlerin üçüncüsünü yaptık. Bu süreçte yine hep birlikte çalışarak geliştireceğiz bu seminerleri. Bu ülkenin daha iyi yönetimlere ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Daha demokratik daha sevecen daha gülümseyen daha neşeli bir yönetim olması için elimizden geleni yapacağız.” diyerek forumu sonlandırdı.