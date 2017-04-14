Yeni yaşa aile kutlaması

İstanbul’un önde gelen yerel yönetimlerinden Kadıköy Belediyesi, 33. yaşını çalışanları ve Kadıköylülerle birlikte kutladı

Yerel yönetimlerde farkını ortaya koyan bir belediye olan Kadıköy Belediyesi’nin 33. doğum günü nedeniyle 10 Nisan Pazartesi akşamı Caddebostan Kültür Merkezi’nde bir kutlama gecesi yapıldı. Belediyenin şimdiki çalışanları, yöneticileri, emekli personeli, Kadıköy Gönüllüleri, CHP Kadıköy üyelerinin katıldığı gecede buluşan Kadıköyseverler hem yeni yaşı kutladı hem geleceğe dair umut tazeledi.

PERSONELDEN KISA FİLMLER

Gecede ilk olarak belediye çalışanları arasında düzenlenen ve bundan sonraki yıllarda gelenekselleşmesi umulan Kısa Film Yarışması töreni yapıldı. Bilgi İşlem, İnsan Kaynakları, İmar ve Şehircilik, Plan Proje ve Yazı İşleri müdürlüklerinin katıldığı yarışmada, 5 kısa film izlendi. Kadıköy Belediyesi’nin yoğun temposu içinde, işlerini aksatmadan amatör ruhla çekilen bu filmlerden, gecenin galibi ise İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün kısa filmi oldu. Ardından da belediyenin son bir yıldaki projelerinin özetlendiği bir video gösterildi.

“BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Törende konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, belediyenin eğitimden spora sanattan sosyal konulara dek pek çok alanda Kadıköylüler için projeler ürettiğini anımsatarak, “Dile kolay 33 yıl olmuş… O zamandan bugüne yüzlerce kişi emek verdi bu kuruma. Birlik içinde, kolektif akılla işlerimizi sürdürüyoruz. Biz büyük ve güçlü bir aileyiz” dedi. Nuhoğlu, “Demokratik, çağdaş bir ülkede mutlu ve huzurlu yaşamak istiyoruz. Bu bizim hakkımız. Bunu tasarlama, projelerle yaşama geçirme iddiasıyla 3 yıl önce göreve geldik. Bu 3 yılda ülkede 4 seçim, 1 darbe girişimi geçirdik. Anayasa, birlikte yaşamak demek. Ya tek kişilik bir yönetimle karşı karşıya kalacaksınız ya da mevcut parlamenter sistem içinde kalacaksınız. Bunu vatandaş oylarıyla yapmak zorunda kalmamız beni ciddi derecede rahatsız ediyor. Yani bir ülkenin 80 milyon insanı kendi oylarıyla demokrasiden uzaklaştırmak, diktatörlüğe dönük bir yönetimin oylamasını yaptırmak doğru değil. Tarihte bu oylamayla karşı karşıya kalanların yaşadıkları zulüm, azap ve mağduriyet ortada. Birinci ve ikinci dünya savaşlarında, Şili, Arjantin, Latin Amerika ülkelerinde yaşandı. Biz bunu yaşamayacağız, istemiyoruz. 80 milyon, 16 Nisan sabahı sandığa gidip, doğru tercihi yaparak tek kişilik yönetime hayır diyecek” diye konuştu.

Başkan’ın konuşmasının ardından, son bir yılda emekli olan personele teşekkür plaketleri sunuldu.

Fotoğraflar: Gürbüz Engin