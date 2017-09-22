Yeni müfredata karşı protestolar sürüyor

Müfredat değişikliğinin bilime ve aydınlanma düşüncesine karşı olduğunu söyleyen Kadıköylüler, düzenledikleri yürüyüşle bilimsel, laik ve parasız eğitim talebini yineledi

Yeni eğitim-öğretim yılı başladı ancak müfredat değişikliğinin yankıları sürüyor. Geçtiğimiz hafta Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi’nin çağrısıyla bir araya gelen Kadıköylüler evrim teorisinin ders kitaplarından çıkarılması, Atatürk ile ilgili konuların azaltılması ve ders kitaplarında cinsiyetçi söylemlere yer verilmesi gerekçesiyle eylem düzenlemişti.

“MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ””

CHP Kadıköy İlçe Örgütü de bugün “Müfredata dur de” eylemi düzenledi. Altıyol Meydanı’nda bir araya gelen Kadıköylüler, “Bilimsel Laik Parasız Eğitim Haktır” yazılı pankartı taşıyarak, Bahariye Caddesi’nden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önüne yürüdü. “Atatürk'süz müfredat olmaz”, “Bilimsel eğitim istiyoruz”, “ Müfredata dur de” sloganlarının atıldığı eylemde, kitle adına basın açıklamasını CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin okudu.

Yeni eğitim sisteminin bilimsel ve laik verileri içermeyen dini odaklı bir anlayışın kuşatması altında olduğunu söyleyen Narin, “Aile ve Sosyal Güvenlik Politikaları Bakanlığının Nakşibendi tarikatıyla yaptığı anlaşmaya göre, Ankara’da açılan 31 çocuk evinin tüm masrafları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanarak bu tarikata devredilmiştir. Cihat ve Selefilik müfredata girmiş, “İslam’da Temel İbadetler” altında okullarda ibadetin bir parçası haline getirilmiştir” diye konuştu.

Biyoloji dersinden Evrim Teorisi konusunun çıkartıldığını hatırlatan Narin, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin müfredattan çıkarılması için çalışmalar yapılmış ve büyük bir kısmı çıkarılmıştır. İktidarın yaptığı, bilginin her düzeyde yok edilmesi, bilime ve aydınlanma düşüncesine karşı çıkmaktır. Aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu, devlet yönetimi dâhil her alanda akıl ve bilimi rehber olan laik Cumhuriyete karşı savaş açmaktır. Laik, bilimsel, parasız ve eşitlikçi bir eğitim sistemi için, aklı ve bilimi rehber edinen çağdaş nesiller yaratmak ve dünyaya entegre bilgi toplumu için; yılmayacağız, durmayacağız ve mücadele etmeye devam edeceğiz.”