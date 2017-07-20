Yeni müfredat tartışmalara yol açtı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2017-2018 eğitim dönemi için açıkladığı yeni müfredat programı tartışılıyor. Eğitim sendikaları yeni müfredatın laik ve bilimsel eğitime aykırı olduğu görüşünde

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), yeni müfredat ile ilgili çalışmalarında sona gelindi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanacak olan Atatürk’e ilişkin bölümlerin daraltılması, Evrim Teorisi’nin çıkartılması ve ‘cihat’ kavramının yer alması nedeniyle tartışılan ve aylardır açıklanmayan müfredatı 18 Temmuz Salı günü açıkladı.

Gelecek nesillerin daha donanımlı olabilmesi için müfredatın yenilenmesi ihtiyacı doğurduğunu anlatan Yılmaz, “Çağın gereği, ferdin ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda müfredatı yeniledik. Müfredat, öğretmen, öğrenci ve velilerin görüşleri alınarak yenilendi. 2017-2018 öğretim yılında 1, 5 ve 9. sınıflarda yeni müfredat programı uygulanacak. İlkokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, İmama Hatip Liselerinde 10 olmak üzere toplam 51 ayrı müfredat yenilenmiştir” dedi.

15 TEMMUZ DA YER ALACAK

Bu müfredatın, şu ana kadar yapılmış en demokratik, en katılımcı, en çoğulcu müfredat olduğunu söyleyen Yılmaz, ”15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Millî Birlik Günü, güncellenen öğretim programlarımızda yer alacak.” dedi.

‘CİHAT’ KAVRAMI ÖĞRETİLECEK

Zorunlu din dersi ile ilgili gelecek hafta açıklama yapacaklarını söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti: “Cihat, bizim dinimizde bir unsur. Bu nedenle fıkıh dersinde ve temel dini bilgilerde cihat var. Bundan rahatsız olmaya gerek yok; aksine vermesek talep gelmesi gerekirdi. Kırmak dökmek savaşmak cihadın içine girmez ama vatan koruması gerekiyorsa girer, cihadın ne olduğu ve ne olmadığının öğretilmesi görevi de bizim. Yeni müfredetta FETÖ, PKK ve DEAŞ kavramları yer alacak.”

“FELSEFİ ALTYAPISI YOK”

Tartışmalara yol açan evrim teorisi de müfredeattan çıkarıldı. Yılmaz, orta öğretimde her derse öğrencilerin seviyelerine göre yer verilmekte olduğunu söyleyerek, evrim teorisinin öğrencilerin ’yeterli felsefi alt yapıya sahip olmaması’ gerekçesiyle üniversiteye bırakıldığını söyledi.

“Evrim konusu ikiye bölünmüş bir tarafgirlikle, kör dövüş içinde tartışılmaktadır. Müfredatta evrim teorisiyle ilgili mutasyon, seçim, adaptasyon gibi kavramlar yer almaktadır. Ancak evrim kuramı üniversiteye bırakılmıştır, çünkü öğrencilerin felsefi altyapıya sahip olması gerekir.”

SENDİKALAR TEPKİLİ

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın 2017-2018 eğitim öğretim dönem için açıkladığı müfredatı Eğitim-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Kazım Yılancı ve Eğitim-İş 2 No’lu Şube Başkanı Mehmet Yeşildağ Gazete Kadıköy’ değerlendirdi.

“USULEN HATALI”

Müfredatı “usulen hatalı, içerik olarak skandal” olarak niteleyen Yeşildağ, “Yeni müfredatın hazırlanma süreci hatalıdır. Çünkü bu müfredat yandaş sendika Eğitim Bir Sen tarafından hazırlandı. Müfredat değişikliğinin katılımcı olması gerekir. Eğitim ve bilim uzmanlarının, üniversitelerin, demokratik kitle örgütlerinin görüşlerinin alınması, müfredat değişikliğinin uzun vadeye yayılması ve pilot uygulamalarla test edilmesi gerekirdi” diye konuştu.

Müfredatın içeriğine bakıldığında çağdaş ve bilimsel eğitimden uzaklaşıldığını söyleyen Yeşildağ, “Cumhuriyet değerlerinden, önemli pozitif bilimsel dersler kaldırılmış.Derslerde Atatürkçülük kaldırılmış yerine 15 Temmuz ve cihat konulmuş” dedi.

“LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİMDEN UZAKLAŞIYORUZ”

Eğitim-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Kazım Yılancı, “Ardı ardına çıkarılan yasalar yönetmelikler ve 4+4+4 süreciyle eğitim sistemine yönelik müdahaleler eğitim sistemini içinden çıkılmaz bir problem yumağı haline getirdi. Yaz döneminde de “Öğretmen strateji belgesi”, “Kurum açma kapatma ve ad değiştirme yönetmeliği” ve “Yeni müfredat” ile bu müdahaleler devam ettiriliyor” değerlendirmesini yaptı.Laboratuarı, kütüphanesi, resim ve müzik atölyeleri olmayan okullara abdesthane mescid açılmasının zorunlu hale getirildiğini aktaran Yılancı, “Laik ve bilimsel eğitimden her geçen gün daha da uzaklaştırılıyoruz. Cumhuriyet değerleri “Yeni Türkiye” söylemiyle yok edilmeye çalışılıyor” şeklinde konuştu.

Müfredattan evrim konusunun çıkarıldığını ve zorunlu din derslerine muamelet ve ukubat ünitesinin konularak öğrencilere el kesme, recm, çok eşlilik, şeriata göre boşanma gibi konuların öğretildiğini söyleyen Yılancı, “Yeni müfredatla 51 değişiklik öngörülüyor; cihat kavramı milli eğitim programına sokuluyor.” dedi.Yılancı, yeni müfredat hakkında görüşlerini şu şekilde devam ettirdi: “Bizlere dayatılan bu uygulamalar; laik ve bilimsel eğitimin yok edilmesi, güvencesizleştirme ve kadrolaşma, protokollerle öğrencilerimizin cemaatlere teslim edilmesi, yeni Ensar’lar yeni Aladağlar demek, Fen Liselerinin, Sosyal Bilimler Liselerinin ve Güzel Sanatlar Liselerinin bitirilmesi demek, öğrencilerimizin cinsiyetlerine, kimliklerine, ailelerinin sosyo-ekonomik durumlarına göre ayrıştırılması demektir.”