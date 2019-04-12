Yeni havaalanına ulaşım nasıl olacak?

Yeni havalimanına ulaşım nasıl sağlanacak? Kadıköy'den kaç kilometre uzaklıkta?

İstanbul Havalimanı, 6 Nisan Cumartesi günü açıldı; Atatürk Havalimanı ise “tarih” oldu. İstanbulluların kafalarındaki en büyük sorulardan biri yeni havalimanına ulaşımın nasıl sağlanacağı…

İstanbul Havalimanı’na gitmek için toplu taşımada iki seçenek var. İETT otobüsleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Otobüs AŞ’ye ait Havaist otobüsleri ile yeni havalimanına ulaşım sağlanabiliyor. İETT otobüslerini kullanarak İstanbul Havalimanı’na gitmek isteyen yolcular, Mecidiyeköy, Halkalı ve Atatürk Havalimanı’ndan yeni havalimanına gidebiliyor. Yolculuk, Mecidiyeköy ve Halkalı’dan bir saat, Atatürk Havalimanı’ndan 1 saat 15 dakika sürüyor. Vatandaşlar, bu hatları İstanbulkartlarını kullanarak 2 tam bilet (Yani 5 Lira 20 Kuruş) karşılığında kullanabiliyor.

HAVAİST İLE YOLCULUK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Havaist ise, İstanbul Havalimanı’na 20 hatta sefer düzenleyecek. İstanbul Havalanı’na ulaşmak isteyen Kadıköylüler de Kadıköy’den kalkan Havaist’leri kullanabilecek. Havaist otobüsleriyle yeni havalimanına yolculuk ise 25 TL. Tarifeye göre otobüsler yarım saatte bir kalkıyor ve yolculuk 90 dakika sürüyor.

İstanbul Havalimanı’na özel aracıyla gitmek isteyen yolcular, otopark hizmetinden 15 Nisan’a kadar ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Yeni havaalanıyla bağlantılı metro hatlarının bitiminin ise 2020 sonunu bulması bekleniyor. Yani en az 2 yıl daha raylı sistemle Avrupa yakasındaki havaalanına erişim olmayacak.