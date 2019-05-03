Yeni dönemin ilk muhtarlar toplantısı yapıldı

Kadıköy’ün muhtarları belediyeyle yeni dönemin ilk toplantısını yaptı

Kadıköy Belediyesi’nin mahalle muhtarları ile her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği toplantı 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yeni dönemde ilk kez yapıldı. 24 Nisan’da Kadıköy Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılan toplantıya Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcıları Rahmi Yüce ve Mehmet Şengün, Muhtarlık İşleri müdürü Zafer Batar, AYEDAŞ, İSKİ, İGDAŞ yetkilileri ve mahalle muhtarları katıldı.

Kadıköy Belediyesi’nin faaliyetleri hakkında bilgilendirmeni yapıldığı toplantıda muhtarların öneri ve talepleri alındı.