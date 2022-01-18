Yeldeğirmeni'nde "Geçinemiyoruz" eylemi

Kadıköy Yeldeğirmeni'nde elektrik zamlarına karşı eylem yapıldı. Açıklamada, “Bizlerin cebinden çıkanlar Kolin, Limak, Cengiz, Sabancı, Aksa, Çalık, Zorlu gibi şirketlerin kasalarına giriyor” denildi.

Yılın ilk gününde yapılan elektrik zamları tüm yurttaşları zorluyor. Yılın ilk on gününe de yansıtılan elektrik zamlarına karşı Kadıköylüler, ellerine fenerler alarak Yeldeğirmeni’nde eylem yaptı, işte çalışarak kazandıkları paraların elektrik şirketlerine gitmesini protesto etti.

Grup adına yapılan açıklamada, elektriğe yapılan zamın asgari ücrete yansıtılmaması için bilerek yılbaşına bırakıldığı savunuldu.

MAAŞA GELİNCE KAŞIKLA, ZAMMA GELİNCE KEPÇEYLE

Açıklamayı okuyan Cihan Uyanık, “Maaşlara gelince kaşıkla veren iktidarın, henüz zamlı maaşları almadan kepçeyle almaya devam ediyor” dedi ve şöyle devam etti: "Evde fişi çekip karanlıkta, soğukta oturmayacağız. Bu zamları kabul etmiyoruz. Diyojen bunlarla felsefe yapıyordu, biz ışık açamıyoruz. Dışarıda hava eksi derecelere inerken halk evlerinde battaniye altında oturmak zorunda kalıyor. Ne doğalgazı ne de elektriği açabiliyor.”

Çarşı pazar, market, kira, kapıya bırakılan fatura derken; halkın sürekli hesap yapmak zorunda kaldığına, şirketlerinse zararlarını halktan karşıladığına dikkat çeken açıklama şöyle tamamlandı: "Bir yılda elektriğe en düşük yüzde 72 zam yapılırken, kademeli olarak zamlar yüzde 150'yi aştı. Doğalgaza ise yüzde 47 zam geldi. Bizlerin cebinden çıkanlar Kolin, Limak, Cengiz, Sabancı, Aksa, Çalık, Zorlu gibi şirketlerin kasalarına giriyor. AKP iktidarı döneminde enerji sektörünün yüzde 85'i özel sektöre geçti. 31 kuruşa kamudan aldıkları 1 kwh elektrik, en az 4 kat zamlanarak evimize giriyor! Milyonlarca lira teşvik alan, vergileri affedilen, kamu bankalarından aldıkları borçları ödemeyen bu şirketleri daha fazla zengin etmeyeceğiz."

Uyanık, son olarak eylem için yapılan polis ablukasına dikkat çekti: “Bu halkı sömürenler bir avuç ama karşısında geçinemeyen milyonlar var. Korkunuzu biliyoruz ama korkunuzun ecele faydası yok.”

DOĞALGAZ ZAMMI İÇİN DE EYLEM YAPILMIŞTI

‘Geçinemeyenler’ grubu daha önce de doğalgaz zamlarına karşı battaniyelerle Bahariye Caddesi’nde eylem yapmıştı.