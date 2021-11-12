Yat limanının devri Resmi Gazete’de yayımlandı

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı özelleştirme ihalesi sonucu Resmi Gazete’de yayımlandı. Limanın 2 milyar 531 milyon TL bedelle Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş.’ye devredilmesi onaylandı

Geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurumu’nun devredilmesini onayladığı Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihale sonucu Resmi Gazete’de yayımlandı. Limanın 40 yıl süreyle 2 milyar 531 milyon TL bedelle Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş.’ye devredilmesi onaylanmış oldu.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi’ne ait Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın; 2 milyar 531 milyon TL bedelle en yüksek teklifi veren Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş.’ye ihale şartnamesi çerçevesinde 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesine, şirketin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi ya da yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının idare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline dair 7/10/2021 tarihli 04 sayılı kararın onaylanmasına karar verilmiştir.”