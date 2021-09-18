“Yat limanı ihalesi iptal edilsin”

Fenerbahçe-Kalamış Dayanışması ve CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı için alınan özelleştirme kararının ve ihalenin iptal edilmesi için basın açıklaması düzenledi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirileceğini duyurmuştu. İhalede son teklif verme tarihi ise 21 Eylül Salı. Kadıköylü 32 vatandaşın limanın mevcut haliyle kalması ve yapılaşmaya açılmaması için Anayasa Mahkemesi’ne taşıdığı dava sürerken, Kadıköylüler bugün iki farklı noktadan “Kalamış halkındır satılamaz” dedi.

“TALANA İZİN VERMEYECEĞİZ”

CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı’nın saat 14.00’te Kalamış Atatürk Parkı’nda düzenlediği basın açıklamasında ihalenin iptal edilmesi çağrısı yapıldı. Eylemde basın açıklamasını CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin okudu. Kadıköy’de bulunan tarihi binaların ve yeşil alanların uzun zamandır ranta açılmak istendiğini söyleyen Narin şöyle devam etti: “Kamusal alanları korumak için mücadele ediyoruz. Belediye Başkanımız Şerdil Dara Odabaşı’nın ‘Kadıköy Belediyesi olarak biz buraya talibiz, fazladan bir metrekare betona tahammülümüz yoktur’ demesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy Belediye Meclis Grubu 7 Haziran’da belediye başkanımıza ihaleye katılmak için yetki verdi. Özelleştirme ihalesine katılmak için Kadıköy Belediyesi adına yapılan başvuru talebi ‘özelleştirme uygulamalarında kamu kurum ve kuruluşlarına devir yapılamadığı’ gerekçesiyle reddedildi. Biz bu gerekçeyi kabul etmiyoruz ve burada betonlaşmaya, talana, yağmaya yüksek sesle itiraz ediyoruz.”

Kalamış sahilinin Kadıköylüler için nefes alma ve dinlenme yeri olduğunu ifade eden Narin, “Fenerbahçe-Kalamış sahilinde, ağaçların altında sohbet etmek, parklarında çocuklarımızla eğlenmek, gece yıldızları izlemek, kitap okumak, konser dinlemek, sinema izlemek, köpeklerimizi gezdirmek ve sabahları sporumuzu yaparken birbirimize günaydın demek istiyoruz.” diye konuştu.

Narin’den sonra söz alan Kadıköy Kent Konseyi Başkanı Saltuk Yüceer, dava süreci hakkında bilgi verdi. Yüceer, 2015 yılında hazırlanan imar planlarının ÇED raporu olmadığı için iptal edildiğini ancak 2017 yılında hazırlanan imar planları için de ÇED raporu hazırlanmadığını hatırlattı.

“KAYBETMEK İSTEMİYORUZ”

Sahiller için ikinci eylem Fenerbahçe Kalamış Dayanışması tarafından Süreyya Operası önünde düzenlendi. Dayanışma adına okunan basın açıklamasında “Yaşam alanlarımıza müdahale etmekten vazgeçmeyen ve pandemiyi fırsat bilerek ekoloji kırımını hızlandıran siyasi iktidar, kamusal alanlarımızı belli firmalara ve kişilere peşkeş çekmeye devam etmektedir.” denildi.

“Yaşadığı çevreye, doğasına, tarihine, kültürüne ve kentine saygısı olan Kadıköylüler ve İstanbullular, planlı plansız yapılan tüm kent yağmalarına karşı çıkıyoruz.” ifadelerinin yer verildiği açıklamada şunlar kaydedildi: “Özelleştirme İdaresinin Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın Kadıköy Belediyesi’ne devredilemez kararı ideolojiktir. Halka açık kıyıların, yeşil alanların yağmalanmasıdır. Bu ihaleden sonra, Fenerbahçe Kalamış sahili yapılaşmaya açılacak, bölge en az üç yıl şantiye alanına dönecek, trafik yükü daha da çekilmez hale gelecek, bölgemizin tarih dokusu ve mahalle kültürümüz tamamen yok olacaktır. Yapılaşma, artan tekne sayısı ve otopark yapımı sonucu hava koridorlarının kapanmasıyla hava ve deniz kirliliği artacak, denizde ekolojik denge bozularak deniz salyası gibi sorunlar artacaktır."

"Kıyı silueti kent hafızasıdır, değerlidir, kaybetmek istemiyoruz ve Kalamış sahilinden hiçbir şekilde yararlanamayacağımız gibi bisiklet yolumuzu ve spor alanlarımızı da kaybedeceğiz. Kıyılarımıza, yeşil alanlarımıza ve parklarımıza sahip çıkmak, kamusal alanlarımızın rant projeleriyle kaybolmasını engellemek için Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın ihalesinin iptalini, bilimin yolunun takip edilmesini istiyoruz.”