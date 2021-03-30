Yat limanı 40 yıllığına özelleştirilecek

Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, 40 yıl süreyle “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirilecek. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ihaleye ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı

İstanbul’un ve Kadıköy’ün önemli alanlarından biri olan Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı 40 yıl süreyle “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirilecek. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın ihaleye ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. İlanda yer alan bilgilere göre, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif alınacak ve görüşmeler pazarlık usulü yöntemiyle gerçekleştirilecek. Geçici teminat tutarının 30 milyon TL olarak belirlendiği ihaleye, 7 Temmuz'a kadar teklif verilebilecek. İhaleye, gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı 2011 yılında özelleştirme kapsamına alınmış, limandaki yapılaşmanın önünü açan imar planları 2015 yılında Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) tarafından onaylanmıştı. Buna göre, 115 bin 821 metrekarelik dolgu alanı ve 319 bin 306 metrekarelik iki yat limanı olmak üzere toplam 435 bin 128 metrekare alan özelleştirme kapsamına alınmış oldu. Yapılaşmaya açılacak alan daha sonra 478 bin 507 metrekareye çıkarılmış, otopark haricinde 15 bin metrekareye turizm tesis alanı ve otel inşaatı yapılabilmesinin önü açılmıştı. 2015 yılında hazırlanan planlar, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu olmaması nedeniyle iptal edilmiş, 2017 yılında yapılan revizyon plan için ise “ÇED raporuna gerek yoktur” kararı verilmişti.

Yat limanı ile ilgili İmar planı değişikliğinin iptali için 2017 yılından bu yana Kadıköy Belediyesi, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, balıkçı kooperatifleri ve Kadıköylüler tarafından altı ayrı dava açılmıştı. Davalar, Danıştay 6. İdaresinde birlikte yürütülmüş ve bilirkişi incelemesine gitmişti. Danıştay 6. İdaresi, davaları 12.02.2020 tarihli kararı ile reddetmişti. Davacılar da kararın temyiz edilmesi için Danıştay İdari Davalar Kuruluna başvurmuştu. Danıştay İdari Davalar Kurulu da oy çokluğu ile temyiz isteminin reddine karar vermişti.

32 Kadıköylü vatandaş, yat limanı için hazırlanan imar planlarının iptal edilmesi istemiyle geçtiğimiz şubat ayında Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuruda bulunmuştu.