“Yaşlılara karşı tutumları şiddetle kınıyoruz”

Emekliler Dayanışma Sendikası: “İlk açıklamanın yaşlılar üzerinden yapılması, genç insanları yaşlılara karşı ayrımcı davranışlarda bulunmaya ve kendi sağlıkları için risk oluşturduğunu düşünmeye yönlendirdi”

İçişleri Bakanlığı 21 Mart Cumartesi bir genel yayınlayarak 65 yaş üstü vatandaşların ve ayrıca kronik rahatsızlığı olan kişilerin sokağa çıkmasını sınırlandırmıştı. Bakanlığın uygulamasının ardından özellikle sosyal medyada yaşlı vatandaşlar hakkında ayrımcı ve hakaret içerikli videolar yayınlandı. Birçok kesimin tepki gösterdiği bu görüntüler sonrasında Kadıköy’de faaliyet gösteren Emekliler Dayanışma Sendikası’ndan da açıklama yapıldı.

“HERKES İÇİN GEÇERLİ OLMALIYDI”

Açıklamada, mevcut durumda yaşlılığın hastalık olarak kabul edildiği ve yaşlıların ekonomiye yük sayıldığı vurgulanırken şöyle devam edildi: “Gerçeklerden uzak ve bilimi reddeden resmi politikaların, empati gibi insani bir duyguyu tanımayan insan kılıklıların ülkemizi ve dünyayı sarsan salgın günlerinde yaşlılarımıza yaklaşımlarını ibretle izliyoruz.Korona virüsünün yayılmasından ve korona virüsünden kaçınmak için verilen resmi mesajlar yaştan bağımsız herkes için geçerli olmalıydı. Özellikle korona virüsü için tanımlanan ciddi sağlık riskleri popülasyonda yaygındır. Yaş grupları arasında yüksek riskler mevcuttur ve birçok yaşlı insanın altta yatan sağlık durumu yoktur. Avrupa’da resmi açıklamalar ‘bağışıklık sistemi düşük ve kronik hastalıkları olan herkesin birinci derecede risk altında’ olduğu şeklinde yapıldı. Hangi hastalığın yaş baz alınarak kesin sınırları çizilebilir? Tıp biliminde böyle bir kural var mı?”

“AYRIMCI DAVRANIŞLARA NEDEN OLDU”

Salgın riski konusunda yapılan açıklamalarda sürekli yaşlıların ön plana çıkarılmasının ayrımcılığa sebep olduğu ifade edilirken şu ifadelere yer verildi: “Beş kişiden birinin diyabet hastası olduğu, kalp krizi riskinin 40-45 yaşlara düştüğü, 13 milyonun açlık sınırının altında ücretle çalıştırıldığı, 4 milyonu aşkın genç insanın işsiz olduğu, sağlıklı ve dengeli beslenemediği gerçeği ortada duruyor. Durum böyle iken korona virüsü salgını tedbirleri için yapılan ilk açıklamanın yaşlılar üzerinden yapılması, 65 yaş üstündeki savunmasız insanlarımızı yük ve diğer insanlara karşı risk teşkil eden, genç insanları yaşlılara karşı ayrımcı davranışlarda bulunmaya ve kendi sağlıkları için risk oluşturduğunu düşünmeye yönlendirmiştir.”

“HALA ÇALIŞIYORUZ”

Açıklamada, 65 yaş üstü birçok insanın hala ücretli çalışmaya devam ettiği belirtilirken, “Korona virüsüne ve topluma hedef gösterilen 65 yaş üstü çoğu insanımız toplumda aktif rol oynuyor. Gönüllü sosyal kültürel çalışmaları yönetiyor, yürütüyor. Ebeveynler, eşler, yetişkin çocuklar özellikle engelli yaşayanlar, torunlar, hasta olanlar dahil olmak üzere aile üyelerine bakıyorlar, devletin yapması gereken görevleri yapıyorlar. Ayrıca bu insanlar dünün çalışanlarıdır. Bu ülkede bugüne kadar üretilen tüm değer ve hizmetler biriken sermaye emeklilerin yaşlıların emeğinin ürünüdür. Gerçekleri görmeyen bilimi, emeği ve tüm değerleri inkar eden resmi açıklamaları, toplumsal yaşam içinde yaşlılara karşı tutumları, davranışları, söylemleri şiddetle kınıyoruz. Bilim Kurulunu, resmi açıklamalarını dinliyoruz uyguluyoruz.

‘Evde kal Türkiye’ diyoruz! Karşılaştığımız haksızlıkları, yanlışları eksikleri dile getirmeye devam edeceğiz. Korona virüsü salgını günlerini kuşaklararası dayanışmayla, sevgiyle, güç birliğiyle atlatacağımıza inanıyoruz. Herkese sağlıklı yaşama ve yaşlanmalar diliyoruz.” denildi.