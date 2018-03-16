Yaşlılar Haftası’nda kelimelerle oyun

Kadıköy Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle bir dizi etkinlik hazırladı. Bu etkinliklerden biri de sevilen TV programı Kelime Oyunu’na katılmak…

Her yıl 18-24 Mart tarihleri arası “Yaşlılar Haftası” olarak kutlanıyor. Kadıköy Belediyesi de Sosyal yaşam Evi ve Alzheimer Merkezi gibi kurumlarında hizmet alan ilçenin ileri yaştaki vatandaşlarıyla Yaşlılar Haftası’na özel etkinlikler düzenliyor. Bu yılki program hayli renkli çünkü Sosyal Yaşam Evi üyelerinden 5 kişi, Ali İhsan Varol’un sunuculuğunu yaptığı Teve2 kanalındaki sevilen program Kelime Oyunu’na katılacak. Program Yaşlılar Haftası’nda yayınlanacak.

19 Mart’ta ise Kalamış Parkı’nda spor aktiviteleri yapılacak. Sosyal Yaşam Evi üyeleri, Alzheimer Merkezi ilk evre hastaları ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvuran yaşlılara yönelik Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan program eşliğinde; spor etkinlikleri ve turnuvalar gerçekleşecek.

“SAĞLIKLI DAMAR YAŞLANMASI”

Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda 20 Mart Salı 15.00’te “Sağlıklı Damar Yaşlandırması” Paneli olacak.

İstanbul Üniversitesi Gerontoloji Bölümü tarafından bilinçlendirme ve farkındalık kapsamında Sosyal Yaşam Evi üyelerine yönelik yaşlılarda damar yaşlanması, damar sertliği konularında bilgi verilecek. Dekan, Gerontoloji Bölüm Başkanı, Kalp Damar Cerrahi Uzm. Prof. Dr. Ahmet Akgül, Dekan Yrd., Gerontoloji Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Fikret Büyükkaya, Endokrin ve Beslenme Uzm. Doç. Dr. Meral Met, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzm. Uzm. Dr. Musa Çırak ve Nükleer Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Ebru Yılmaz panele konuşmacı olarak katılacak.

KUŞAKLARARASI BULUŞMA

Marmara Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi öğrencileri ile birlikte kuşaklararası buluşma ve etkileşim kapsamında Maltepe Üniversitesi kampüsünde macera terapisi ve doğa terapisi etkinliği de planlandı. 21 Mart Çarşamba günü gerçekleşecek etkinlik kapsamında Sosyal Yaşam Evi üyeleri ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvuran yaşlılar ile gençlerden oluşan gruplar oyunlar oynayacak.