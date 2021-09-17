Haftalık Bağımsız Gazete 18 Eylül 2021
Gündem
Yeşil alan için imza kampanyası başlatıldı
Yeşil alan için imza kampanyası başlatıldı
Spor
Şiddete karşı koşuyoruz
Şiddete karşı koşuyoruz
Spor
Faşizme karşı Atalanta'yla omuz omuza!
Faşizme karşı Atalanta'yla omuz omuza!
Yazı Dizisi
Türkiye'nin ilk kadın polis-adliye muhabiri: Vasfiye Özkoçak
Türkiye'nin ilk kadın polis-adliye muhabiri: Vasfiye Özkoçak

Yarı Maraton nedeniyle Pazar günü bu yollar kapalı

İstanbul Valiliği, Kadıköy Belediyesi tarafından 19 Eylül Pazar günü Caddebostan sahilinde düzenlenecek olan Yarı Maraton nedeniyle 06.00-12.00 saatleri arasında kapatılacağını duyurdu

Yarı Maraton nedeniyle Pazar günü bu yollar kapalı
GazeteKadıköy

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada Yarı Maraton nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif yollar açıklandı. 

KAPATILACAK YOLLAR:

- Kadıköy Operatör Cemil Topuzlu Caddesi (Hulusi Behçet Caddesi Kavşağı ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasında kalan kısım)

- Kadıköy Çetin Emeç Bulvarı (Operatör Cemil Topuzlu Cadde kesişimininden Turgut Özal Bulvarı kesişimine kadar olan kısım)

- Maltepe-Kartal Turguz Özal Bulvarı Güney Yol (Çetin Emeç Bulvarı kesişiminden Çanakkale Caddesi kesişimine kadar olan tek yön güney yol) ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar

ALTERNATİF YOLLAR:

- Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)

- Şemsettin Günaltay Caddesi (Minibüs Yolu)

- Maltepe Bağdat Caddesi (Minibüs Yolu)

- Kartal Üsküdar Caddesi (Minibüs Yolu)

- D-100 Karayolu

Etiketler; #Yarı Maraton #Kadıköy Belediyesi #kapatılacak yollar
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
İlişkili Haberler
#ŞiddeteKarşıKoş Yarı Maratonu başlıyor 
#ŞiddeteKarşıKoş Yarı Maratonu başlıyor 
Kadıköy Yarı Maratonu kayıtları başladı
Kadıköy Yarı Maratonu kayıtları başladı
İstanbul’da maraton heyecanı
İstanbul’da maraton heyecanı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.