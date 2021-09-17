Yarı Maraton nedeniyle Pazar günü bu yollar kapalı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada Yarı Maraton nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif yollar açıklandı.
KAPATILACAK YOLLAR:
- Kadıköy Operatör Cemil Topuzlu Caddesi (Hulusi Behçet Caddesi Kavşağı ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasında kalan kısım)
- Kadıköy Çetin Emeç Bulvarı (Operatör Cemil Topuzlu Cadde kesişimininden Turgut Özal Bulvarı kesişimine kadar olan kısım)
- Maltepe-Kartal Turguz Özal Bulvarı Güney Yol (Çetin Emeç Bulvarı kesişiminden Çanakkale Caddesi kesişimine kadar olan tek yön güney yol) ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar
ALTERNATİF YOLLAR:
- Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)
- Şemsettin Günaltay Caddesi (Minibüs Yolu)
- Maltepe Bağdat Caddesi (Minibüs Yolu)
- Kartal Üsküdar Caddesi (Minibüs Yolu)
- D-100 Karayolu