Yarı Maraton nedeniyle Pazar günü bu yollar kapalı

İstanbul Valiliği, Kadıköy Belediyesi tarafından 19 Eylül Pazar günü Caddebostan sahilinde düzenlenecek olan Yarı Maraton nedeniyle 06.00-12.00 saatleri arasında kapatılacağını duyurdu

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada Yarı Maraton nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif yollar açıklandı.

KAPATILACAK YOLLAR:

- Kadıköy Operatör Cemil Topuzlu Caddesi (Hulusi Behçet Caddesi Kavşağı ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasında kalan kısım)

- Kadıköy Çetin Emeç Bulvarı (Operatör Cemil Topuzlu Cadde kesişimininden Turgut Özal Bulvarı kesişimine kadar olan kısım)

- Maltepe-Kartal Turguz Özal Bulvarı Güney Yol (Çetin Emeç Bulvarı kesişiminden Çanakkale Caddesi kesişimine kadar olan tek yön güney yol) ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar

ALTERNATİF YOLLAR:

- Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)

- Şemsettin Günaltay Caddesi (Minibüs Yolu)

- Maltepe Bağdat Caddesi (Minibüs Yolu)

- Kartal Üsküdar Caddesi (Minibüs Yolu)

- D-100 Karayolu