“Yardımlaştığımız sürece var olacağız”

Kadıköy Belediyesi’nin Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasına destek büyük oldu. İlk tır 776 koliyle yola çıkarken Kadıköylüler dayanışmanın önemine dikkat çekti

Simge KANSU

Kadıköy Belediyesi Elazığ’da 24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından depremzedeler için dayanışma çağrısında bulundu. Bu çağrıya kulak veren vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinden itibaren ihtiyaç duyulabilecek malzemeleri temin ederek Kadıköy Belediyesi Başkanlık Binası’nın yolunu tuttu. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı çalışmaları yakından takip etti. İhtiyaç paketleriyle belediyeye gelen ve çalışmalara da destek veren Kadıköylülerle konuştuk.

“SOSYAL MEDYADAN GÖRDÜM”

Buğra Koç: Depremi haberlerde gördükten sonra Kadıköy Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından bir yardım kampanyası başlattığını gördüm. Çocuk bezi başta olmak üzere kıyafet, ayakkabı, bot, hijyenik ped gibi deprem sonrası ihtiyaç duyulabilecek malzemeler getirdik. Bu gibi durumlarda kenetlenip birbirimize destek olmalıyız. Siyaseti bir kenara bırakıp herkesin elinden geldiğince destek olması gerekiyor. Biz birbirimize yardım ettiğimiz sürece var olmaya devam edeceğiz.

Hülya İnanoğlu: Biz Lions 118 Y İstanbul Anadolu Yakası Yönetim Çevresi Federasyonu olarak battaniye, yorgan, şapka, atkı, bot gibi soğuk kış aylarında ihtiyaç duyulabilecek yardımlarda bulunmaya çalıştık. Federasyon olarak Kadıköy Belediyesi ile sürekli irtibat halindeyiz. Yaşanılan acı depremden dolayı çok üzgünüz. Kadıköy Belediyesi her zaman, her durumda hızlı hareket eden, çabuk manevra yapabilen bir kurum olduğu için biz de onların yanındayız.

“DEPREM İÇİN ÖNLEMLER ALINMALI”

Gülcan Kibar: Kadıköy Belediyesi’nin başlattığı yardım kampanyasını duyar duymaz hemen yardıma koştum. Kısa bir sürede mahallece örgütlenerek kendi aramızda depremzedeler için birçok eşya topladık. Belediyenin bu duyarlılığı bizi çok mutlu etti. Bu yardım kampanyası Kadıköy Belediyesi’nden beklediğimiz bir hareketti. Kadıköy Belediyesi, her zaman her felakette ne olursa olsun herkesin arkasında duran bir kurum. Depremler bizler için olağan bir durum olmaya başladı. İnsanların önlemlerini arttırmaları gerekiyor.

“BİZ HEPİMİZ BİRİZ”

Selahattin Kaçuru: Demirören Haber Ajansı’nda ve aynı zamanda Niyazi Lojistik Koordinasyon işlerinden sorumlu bir çalışan olarak belirtmeliyim ki Türkiye’nin gerçeği olan deprem yaşandıktan sonra firma yöneticileri ile biraraya gelerek bölgeye nasıl faydalı olabileceğimiz üzerine biraz düşündük. Bunun üzerine beş aracımızı deprem bölgelerine erzak götürmesi için tahsis ettik. Bu tırlardan bir tanesinide Kadıköy Belediyesi’ne verdik. Ayrıca söylemeliyim ki yaşanılan bu acı olay her an herkesin kapısında olabilir. Bu deprem bize gösterdi ki herkes bu ülkede var ise birlik ve beraberlikte vardır. Bu kardeşliğin sadece acı günlerde değil de her zaman pekişmesini temenni ederim. Özellikle Kadıköy’de çok güzel bir organizasyon gördüm. Az önce yaşlı bir amca karşıdaki bankamatikten emekli maaşını çekerek bebek maması ve birkaç malzeme aldı. Daha sonra kendisiyle sohbet ederken “Biz hepimiz biriz, ben bu ay idare edebilirim ancak oradaki insanlar soğukta idare edemez” dedi. Bu durum karşısında çok etkilendim ve duygu dolu anlar yaşadım.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR DA DAYANIŞMADA

Fenerbahçe Spor Kulübü’nüm sosyal medya üzerinden yapmış olduğu çağrı üzerine Fenerbahçe-Başakşehir maçı öncesi Kadıköy Belediyesi tarafından Yoğurtçu Parkı’na getirilen yardım tırına tüm Fenerbahçelilerin ilgisi yoğun oldu. Taraftarlar yardım sonrası görüşlerini Gazete Kadıköy ile paylaştı.

Furkan Yıldırım: Elazığ’da doğup büyüyen bir genç olarak belirtmeliyim ki annem babam dahil olmak üzere bütün ailem orada yaşıyor. Yaşanılan acı olaydan sonra evimiz yıkıldı ve evsiz kaldık. Başka yerlerde deprem oluyordu ve ailecek üzülüyorduk ama kendi doğup büyüdüğün bir memlekette böyle bir afet yaşanması çok farklı bir durummuş. Orada olmasam bile bu olay beni çok derinden yaraladı. Her gün geçtiğimiz sokakları ve binaları o halde görmek çok acı. Kadıköy Belediyesine böyle bir yardım başlattığı için çok teşekkür ediyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun.

“YARALARI BİRLİKTE SARALIM”

Eser Yazar: Ben şahsen Elazığlıyım ve Kadıköy Belediyesinin yapmış olduğu yardımı çok anlamlı buluyorum. Zaten sosyal devlet anlayışındaki amaç yaraların birlikte sarılmasıdır. Tüm insanların elini taşın altına sokması bizi çok mutlu ediyor. Ben de kendi çabamla orada bulunan insanlara ufak bir destekte bulunmak istedim. Barınmayla alakalı elimizde ne kadar malzeme varsa getirdik. Fenerbahçe taraftarı Türkiye’deki bütün olaylarda büyük bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ispatladı. Bu anlamda çok duyarlı bir taraftar grubumuz var. Bunun için ayrı bir gurur duyuyorum.

ATKI VE BERELER DEPREMZEDELERE

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederken, sarı-lacivertli taraftarlar da Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan depremi unutmadı.

Maçın son dakikalarına girildiğinde tribünlerde bulunan taraftarlar, atkı ve berelerini depremzedelere göndermek üzere sahaya attı. Taraftarlar, atkı ve berelerin sahaya atıldığı sırada 'Elazığ üşüme, Fenerbahçe seninle' şeklinde tempo tuttu. Sarı-lacivertli bir taraftar ise hazırladığı pankartta 'Sen üşüyorsun, biz donuyoruz' yazısına yer verdi.