Yardımı kesilen vakıflar

İmamoğlu’nun kararıyla İBB’nin protokolü iptal ettiği 6 vakıf uzun yıllardır İBB’den aldıkları yardımlarla gündeme geliyor. Protokolün iptal edildiği vakıfların geçmişlerine bir de yakından bakalım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açıkladığı rakamlara göre bu yıl en çok yardımın yapıldığı TÜRGEV, geçen yıl İBB’ye ait bazı binaların bedelsiz olarak kendisine tahsis edilmesiyle çokça gündeme gelmişti. Örneğin Fatih’teki Kariye Mahallesi’nde bulunan İBB binası 25 yıl bedelsiz olarak TÜRGEV’e verilmiş, yine 2016 yılında yurt olarak kullanılmak üzere 6 bina İBB tarafından tahsis edilmişti.



TÜRGEV, iktidar partisi AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın isimler tarafından yönetiliyor. Erdoğan’ın danışmanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun’un yönetim kurulu başkanı olduğu vakıfta, Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak, eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Vakıf 1996 yılında Erdoğan’ın girişimleriyle kurulmuştu. TÜRGEV’e yönelik AKP’li belediyelerin İstanbul’da sürekli benzer bağışlar yapması tartışmalara neden olmuştu. TÜRGEV ile İBB arasındaki protokol iptal olurken ayrıca TÜRGEV’e ait 165 milyon lira değerindeki 5 binanın da İBB tarafından değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) geçtiğimiz yıl hazırladığı 56 sayfalık STK (Sivil Toplum Kuruluşu)-Okul-Yurt Faaliyeti raporunda vakıf, dernek, okul ve spor salonlarına 847 milyon 592 bin 858 lira ayrıldığı açıklanmış en çok yardımın 74.3 milyon lira ile Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) yapıldığı ortaya çıkmıştı. Protokolün iptal edildiği vakıflardan TÜGVA, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın istişare kurulunda yer aldığı bir vakıf.

CİNSEL İSTİSMARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

İmamoğlu’nun protokolünü iptal ettiği ve belediyeden toplam 30 milyon 585 bin 660 lira para aldığı belirlenen Ensar Vakfı ise 2016 yılında Karaman’da vakfa ait evlerde kalan çocukların cinsel istismara ve tecavüze maruz kalmasıyla gündeme gelmişti. Milli Eğitim Bakanlığı da, vakıfla beş yıllık eğitim, seminer, gezi ve proje protokolü imzalayarak tepki çekmişti.

TOPBAŞ’IN AĞABEYİ BAŞKAN

Protokolün iptal edildiği ve İBB’den 11 milyon 152 bin 911 lira harcama alan Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı ise İBB tarafından ücretsiz olarak tahsis edilen 4 bina ile gündeme gelmişti. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı’nın yönetim kurulu başkanı ise İBB eski başkanı Kadir Topbaş’ın ağabeyi Ahmet Hamdi Topbaş. Vakfın Erenköy Cemaati’ne bağlı olduğu, yardım paralarını İsviçre’deki banka hesaplarına aktardığı haberlere konu olmuştu.

Hacı Ahmet Yesevi Vakfı ise Cübbeli Ahmet Hoca'nın onursal başkanı olduğu sürekli sohbetlerine katıldığı bir vakıf. Vakıf geçtiğimiz Temmuz ayında İBB'ye ait resmi plakalı bir aracın derneğe verilmesiyle gündeme gelmişti.