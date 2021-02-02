Veresiyenin ilk üçü: Ekmek, yumurta ve sigara

İBB İstanbul İstatistik Ofisi araştırmasına göre bakkalların yüzde 71’i veresiye defter tutuyor. Veresiye talebinin en yüksek olduğu ilk üç ürün; ekmek, yumurta ve sigara...

İstanbul Planlama Ajansı bünyesinde faaliyette bulunan İstanbul İstatistik Ofisi’nin hazırladığı “İstanbul Bakkalları ve Veresiye Alışveriş Pratikleri Araştırması” yayınlandı. İstanbul’un 39 ilçesindeki 402 mahalle bakkalı ile 21-25 Ocak tarihleri arasında görüşülerek yapılan araştırmada, mahallelerdeki ekonomik şartlara dair önemli bulgular ortaya çıktı. Kent yoksulluğunun geldiği seviyeyi bakkal defterlerinden okumaya davet eden araştırmada, vatandaşın alım gücü ve küçük esnafın içinde bulunduğu zorluklarla ilgili çarpıcı veriler yer alıyor.

Bakkalların içinde bulunduğu ekonomik durumun rakamlara yansıması şöyle:

YÜZDE 71’İ, VERESİYE DEFTERİ TUTUYOR

Araştırmada bakkallara pandemi öncesinde ve pandemi sürecinde veresiye defteri tutup tutmadığı soruldu. Araştırmaya göre her iki dönemde de bakkalların yaklaşık yüzde 71’i veresiye defteri tutuyor. Veresiye talepleri arasında en sık yazdırılan veresiye ise ekmek, yumurta ve sigara. Üç ürünü sırasıyla peynir, yağ, çay, bakliyat, süt, şeker ve yoğurt takip ediyor.

Pandemi öncesi aylık ortalama 24 kişinin veresiye alışveriş yaptığı bakkallarda bu sayı yüzde 32,2 artarak 31 kişiye yükselmiş. Pandemi öncesi döneme göre veresiye alışveriş yapan kişi sayısının artması ile birlikte veresiye defterlerinde yazılı olan toplam borç miktarı da artmış. Pandemi öncesi dönemde veresiye defterinde yazan toplam borç miktarı, ortalama olarak 12 bin 733 TL iken, pandemi sürecinde yüzde 54,8 artışla ortalama 19 bin 717 TL olmuş.

SATIŞ ORANLARI AZALDI

Araştırma sonuçlarına göre pandemi sürecinde, bakkalların satış oranları da azaldı. Pandemi ile birlikte satış hacimlerini önemli ölçüde artıran online alışveriş siteleri ve eve ürün tedarik girişimlerinin yaygınlaşması, bakkalların satış oranlarını negatif yönde etkiledi. Bakkalların yüzde 84,4’ü bu nedenle zorluklar yaşadığını belirtiyor.

Bakkallara yaşadıkları olası zorluklar sorulduğunda, en fazla verilen cevap, “Zincir market şube sayılarının artması” birinci sırada yer alırken “Ürün fiyatlarının artması” cevabı ikinci sırada yer alıyor.

Pandemi nedeniyle ekonomik zorluk yaşadığını belirten bakkal oranı yüzde 80,8. Bakkalların yüzde 74,3’ü, kira/enerji/işçi gibi sabit işletme giderleri; yüzde 73,8’i, genel ekonomik koşullar; yüzde 67,1’i ise ödeme alamamak ve veresiye taleplerinin artmasından dolayı işletme olarak ekonomik zorluklar yaşadığını söylüyor.

İstanbul Bakkalları ve Veresiye Alışveriş Pratikleri Araştırması bilgilerine https://istatistik.istanbul/ adresinden ulaşabilirsiniz.