Veliler lisenin devredilmesini istemiyor

Fenerbahçe Spor Kulübü'ne devredildiği söylenen İstanbul Anadolu Lisesi'nin veli ve mezunları kararı protesto etti

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, İstanbul Anadolu Lisesi, eski adıyla Kenan Evren Anadolu Lisesi’nin Fenerbahçe Spor Kulübü’ne devredildiğini açıklamıştı. Koç, devir işlemiyle ilgili "Aziz Yıldırım'ın başlattığı ve 17 yıldır devam eden bir sürecin sonuna geldik. Göreve geldiğimizden beri üzerinde durduğumuz Kenan Evren Lisesi’nin kulübümüze devri bu hafta gerçekleşmiştir. Bundan sonra bize düşen görev, bu değeri en iyi şekilde kulübümüz açısından değerlendirebilmektir." ifadelerini kullanmıştı.

“GENÇLERİMİZ GÖRMEZDEN GELİNDİ”

İstanbul Anadolu Lisesi'nin velileri ve mezunları ise basın açıklaması yaparak devir işlemini protesto etti. Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “26 Ekim Cumartesi günü yapılan Fenerbahçe Kulübünün Divan toplantısında okulumuz arazisinin Fenerbahçe Spor Kulübüne devredildiği bizzat başkan Ali Koç tarafından açıklandı. Okulumuz 30 derslikli bir ana bina, II. Abdülhamid tarafından yaptırılmış 120 yıllık 12 derslikli tarihi binamız ile açık alanda 4 potası bulunan etrafı çevrili özel zeminli basket sahası ve tam donanımlı kapalı spor salonunun devri bizi derinden yaraladı.

Ülkemizin geleceğine şekil verecek okulumuz öğrencilerini 600 kişilik bir küçük grup gibi göstererek geleceğimize büyük umutlar bağladığımız gençlerimiz görmezden gelindi. 1899 yılında II. Abdülhamid zamanında yaptırılan okulumuzun köklü bir tarihi bulunuyor. Okulumuz Kadıköy’ün hatta İstanbul’un en güzide proje okullarından olup tarihi binamız da Türkiye’deki 100 tarihi okul arasında 36’ıncı sırada bulunuyor.”

“ARAZİ DEĞİL OKUL”

Açıklamada, devir süreciyle ilgili davanın Danıştay’da devam ettiği ifade edilirken, “ 600’den fazla öğrencisi ve 60’a yakın öğretmeni ve tüm personeliyle birlikte bu kadar başarılı bir eğitim yuvasının yerine protokolde belirtildiği gibi otopark ve rezidans yapılmak istenmesi de kamuoyunun vicdanını sızlatacak vahim bir durumdur. Bizler 120 yıllık bir okulun velileri, öğrencileri ve mezunları olarak bu durumu esefle kınıyoruz. Bu mağduriyetimiz karşısında hakkımızı sonuna kadar arayacağımızı belirterek yetkililerin de gerekeni yapacaklarına olan inancımızı paylaşıyoruz. Burası bir arazi değil bir eğitim yuvasıdır, bir okuldur.” denildi.

120 YILLIK TARİHİ OKUL

Milli Eğitim Bakanlığı’nın okulun tarihi hakkında paylaştığı bilgilere göre; Geçmişi 1899 yılına dayanan İstanbul Anadolu Lisesi, Sultan II. Abdülhamit zamanında, Zühtü Paşa Milli Eğitim Bakanı iken yapılmış, 1900’de ise Hamidiye Erkek Ortaokulu adıyla öğretime başlamış. 1901’de okula ilaveten şu an yolun karşı kısmında yer alan bina inşa edilmiş, bu bölüm de 1902 yılında Hamidiye Kız Ortaokulu adıyla açılmış. Okul, II. Meşrutiyetin ilanından sonra Emrullah Efendi, Milli Eğitim Bakanı iken Numune Ortaokulu adıyla isimlendirilmiş.

Okul 1. Dünya Savaşı sırasında Yeldeğirmeni’ne nakledilmiş. Mondros Mütarekesinden sonra Yeldeğirmeni’ndeki binalar boşaltılmış, okul o zaman Osmangazi adını taşıyan Ali Şamil Paşa köşküne, bir müddet sonra da Kadıköy Numune Ortaokulu adıyla şimdiki binalardan birincisine taşınmış. 1919-1920 öğretim yılında ilk kısım kaldırılmış ve yalnız bir binada eğitim verilmiş. Devrin eğitim politikası gereği her vilayet merkezine en az bir sultani açılması kararı doğrultusunda 1919’da sultaniyeye dönüştürülmüş.

1 Aralık 1919’da sultaniyeye çevrilince her iki bina Kadıköy Sultaniyesi adı altında öğretime başlamış. Halk, okula fazla rağbet gösterdiğinden mevcut binalar yeterli gelmemiş. Kadıköy’de eğitim ve hayır işleriyle tanınan Süreyya Paşa, halası Zehra Hanım adına eski binalara ilaveten, (1923 yılında) birinci binanın doğusuna; 200 öğrenci alabilme amacıyla bir pavyon inşa ettirmiş.

CUMHURİYETLE BİRLİKTE LİSE OLMUŞ

1923’te Cumhuriyetin ilanı üzerine okul liseye çevrilmiş. Adı da Kadıköy Lisesi olmuş. 1933-1934 öğretim yılında, Haydarpaşa’daki tıp fakültesi Avrupa yakasına taşınmış, Mekteb-i Tıbbiye binası ise Milli Eğitim Bakanlığı’na bırakılarak Haydarpaşa Lisesi’nin kullanımına geçmiş. Bu olaydan sonra Kadıköy Lisesi’nin lise bölümü Haydarpaşa Lisesi’ne devredilmiş.

1950 yılına kadar ortaokul olarak eğitim veren okul, 1950 yılında kız ortaokulunun kaldırılmasıyla karma eğitime geçmiş, okulun adı da Kadıköy Ortaokulu olmuş. Okul 1982-1983 öğretim yılında Kadıköy Lisesi adı ile liseye dönüştürülmüş. 1998-1999 eğitim ve öğretim yılında ise Anadolu Lisesi olan okul Kenan Evren Anadolu Lisesi adını almış. 2010 yılında “İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü İsim Belirleme Komisyonu´nun 15.12.2010 tarih ve 4 no’lu kararı ile İstanbul Anadolu Lisesi adını almış.