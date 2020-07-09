Vatandaş 5 kuruşa yolculuğu sevdi

İBB’nin belli saatlerde 5 kuruşa yolculuk imkanı sağladığı vapurlara bindik, bu imkandan yararlanan yolculara düşüncelerini sorduk

HABER: Görkem DURUSOY/ Simge KANSU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) teklifi üzerine Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) oy birliğiyle vapur hatlarının ücret tarifesinde indirime gitti. Şehir Hatları vapurlarında ücret tarifesi, 31 Ağustos 2020 tarihine kadar 10:00-16:00 saatleri arasında 5 kuruş olacak şekilde yeniden fiyatlandırıldı. Adalar seferleri indirimden muaf tutulurken, indirim yapılan hatlar; Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve üç iskeleden fazla uğramalı hatlar oldu. Bu uygulamayla İstanbul'da deniz ulaşımını yaygınlaştırmak, geliştirmek ve Covid-19 bulaşıcılık riskini en aza indirmek amaçlanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter'dan yaptığı indirim açıklamasında, “Daha çok vapur, daha çok deniz ulaşımı. Şehir Hatları vapurlarımızın kullanım ücretlerini, deniz ulaşımını yaygınlaştırmak ve esnek çalışma saatlerini teşvik etmek amacıyla 31 Ağustos tarihine kadar 10.00-16.00 saatleri arası 5 kuruşa düşürdük” ifadelerini kullandı. Peki halk vapur ücretlerinin düşürülmesi ile ilgili ne düşünüyor? Gazete Kadıköy olarak bu konuyu sizler için araştırdık ve Kadıköy- Karaköy seferini gerçekleştiren vapurda insanlara görüşlerini sorduk.

“İŞSİZ KALANLAR İÇİN FAYDALI”

Yapılan indirimin salgın sürecinde zor durumda kalan insanlar için faydalı olacağını düşünen Serdar Atalay, “Vapurların 5 kuruş olması vatandaşları deniz hatlarına çekme açısından yerinde bir uygulama olmuş. Ayrıca ekonomik sıkıntısı olan, hele ki salgın döneminde işsiz kalan insanların bu yollarla ulaşım sağlayabilmeleri açısından güzel olacağını düşünüyorum. Fakat insanların ulaşım araçlarında biraz daha sosyal mesafeye uyması gerekiyor. Özellikle iniş çıkışlarda aşırı derecede yoğunluk yaşanıyor. Vapur ulaşımı diğer araçlara göre biraz daha havadar ve geniş. Bu sebepten bulaş riski daha düşük. Deniz ulaşımına teşvik her daim olmalıdır.” dedi.

“SAATLERE DÜZENLEME YAPILMALI”

İndirim saatlerinin iş çıkış saatlerine denk getirilmesi gerektiğini söyleyen Yaşar Yalçınkaya, “Vapurun bu saatlerde 5 kuruş olması benim için çok büyük bir anlam ifade etmiyor. İndirimin geçerli olduğu saatlere bir düzenleme yapılması gerekiyor. Çünkü belirlenen saatler genellikle gezmeye çıkan insanlar için ayarlanmış. İndirimin geçerlilik saatinin çalışanlar için sabah 7’den akşam 9 vardiyasına kadar olması daha mantıklı olacaktır. Ayrıca yapılan indirimle insanların çok sık vapuru tercih etmesi büyük bir yığılma yaratarak sosyal mesafe kuralını azaltacaktır.” şeklinde konuştu.

“HAVA ALARAK SEYAHAT EDİYORUZ”

Uygulamanın isabetli bir karar olduğunu vurgulayan Güneş Sert, “Kadıköy’de yaşayan biri olarak belirtmeliyim ki isabetli bir karar olmuş. Çünkü metro ve metrobüste ki yoğunluğu bir nebze azaltabilir. Vapurun tercih edilmesindeki mantık daha havadar olması. Klima gibi bir problem yok, en azından temiz hava alarak yolculuk ediyoruz. Kalabalık olmasına rağmen sosyal mesafe kuralına uyuluyor. İnsanlarda sosyal bir bilinç oluştuğuna inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

“DENİZ TRAFİĞİ İÇİN KULLANIŞLI”

Bu fiyatlarla birlikte deniz trafiğinin daha kullanışlı olacağını dile getiren Damla Tezcan, “Eski fiyata göre ücretlerin düşürülmesi çok yerinde bir uygulama olmuş. Bu indirim herkesi vapura binmeye teşvik eder ve İstanbul’da deniz trafiğinin çok güzel bir şekilde kullanılmasını sağlar.” şeklinde konuştu.

İndirim saatlerinin doğru ayarlanması halinde uygulamanın bulaş riskini azaltacağına işaret eden Ömer Boyalı ise “Uygulamayı beğendim ancak saatlerin doğru hesaplanması gerekiyor. Eğer saatler doğru bir şekilde uygulanırsa, özellikle iş saatlerinde diğer ulaşımlarda kullanım düşecek ve bulaş riski biraz daha azalacaktır.” dedi.