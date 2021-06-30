Vapurlarda yaz tarifesi başladı

İBB Şehir Hatları, yaz tarifesi uygulamasına geçti. İki yıl önce başlatılan ama salgın önlemleri nedeniyle ara verilen gece seferleri de Kadıköy-Karaköy ve Beşiktaş hattında devam ediyor

Deniz ulaşımı, son iki yıldır oluşturulan yeni hatlarla ve var olan hatlara eklenen seferlerle geçmişe oranla daha fazla tercih edilir oldu. Korona virüsü ile mücadele tedbirleri kapsamında sefer sayıları azaltılan Şehir Hatları, normalleşme adımlarıyla birlikte yaz tarifesine geçti.

İKİ YAKA ARASINDAKİ SEFERLER

İstanbul’da en fazla yolcunun taşındığı hatlardan biri olan Kadıköy-Karaköy- Eminönü bu yaz da iki yaka arasında sabah saat 06.00’dan gece 01.00’e kadar yolcu taşıyor. Hafta içi günlerde seferler 06.10’da başlarken, hafta sonu ise saat 07.00’de başlıyor. Kadıköy- Beşiktaş hattında da hafta içi ilk seferler 06.45’te. Cumartesi ve pazar günleri ise ilk vapur 06.45’te hareket ediyor.

GECE SEFERLERİNE DEVAM

Şehir Hatları AŞ vapurları, cuma ve cumartesi geceleri, üç iskeleden iki yaka arasında yolcu taşıyacak. Yolculara kesintisiz ulaşım hizmeti vermeyi amaçlayan yeni uygulamaya göre, Kadıköy, Karaköy ve Beşiktaş iskelelerinden cuma ve cumartesi geceleri seferler gerçekleştirilecek.

KADIKÖY SARIYER HATTI

Sadece hafta içi günlerinde düzenlenen Kadıköy-Sarıyer seferleri de yaz tarifesine göre uygulanacak. Günde toplam dört defa düzenlenecek seferlerin ilk vapuru Kadıköy İskelesi’nden sabah saat 07.50’de hareket edecek.

ORTAKÖY-ÜSKÜDAR HATTI KADIKÖY’E UZATILDI

Şehir Hatları bu yıl Ortaköy-Üsküdar hattına Kadıköy’ü de ekledi. Kadıköy-Üsküdar ve Ortaköy arasında ring olabilecek bir sefer başlatıldı. Sürekli yapılacak seferlerin sayısı yeni durakla birlikte altıdan 14’e çıkarıldı. Karşılıklı olarak hafta içi günlerde 14; hafta sonu ve resmi tatillerde ise 12 sefer gerçekleştiriliyor.

BOSTANCI-KARAKÖY-KABATAŞ

Sadece hafta içi günlerde düzenlenen Bostancı-Karaköy ve Kabataş seferlerinde de yaz tarifesine geçildi. Günde toplam beş seferin düzenlendiği hatta ilk vapur sabah 06.55’de Bostancı İskelesi’nden hareket ediyor. Son vapur ise akşam 18.35’te yolcu taşıyor. Şehir Hatları, 12 Eylül’e kadar sürecek yaz tarifesi kapsamında, Bostancı – Adalar arası ring sefer uygulamasını da güçlendirdi.

KURALLAR BELİRLENDİ

Şehir Hatları, vapurlarda evcil hayvan taşıma kurallarını da yayınladı. Buna göre;

- Kafeslerinde taşınan küçük evcil hayvanlar yolcu salonlarına alınacak. Kafesi olmayan evcil hayvanlar ise ağızlık takmak koşulu ile gemi görevlilerinin gösterdiği emniyetli yerlerde sefere kabul edilecek.

-Yolcu beraberinde seyahat eden rehber köpekler ile duygusal destek amacıyla yetiştirilmiş köpekler yolcu salonlarının içerisine kabul edilecek. Rehber köpekler özel tasması takılı olarak sahibinin ayaklarının dibinde oturtulabilecek.

Sefer bilgilerinin ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz.