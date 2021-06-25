Validebağ’da Millet Bahçesi projesi durduruldu

Validebağ Korusu'nun Millet Bahçesi yapılmasını uygun bulan koruma kurulu kararının ve koruma amaçlı nazım imar planının yürütmesi durduruldu. Mahkeme, Millet Bahçesi projesinin koru kavramına uygun olmadığına karar verdi

Üsküdar Belediyesi’nin Validebağ Korusu’nda “Bakım ve Rehabilitasyon Projesi”nin başlatılacağını duyurmasının ardından Validebağ Gönüllüleri ve Validebağ Savunması üyeleri koruda nöbet eylemi başlatmıştı. Çok sayıda vatandaşın da destek verdiği nöbetin ardından Validebağ Korusu hakkında yargıdan iki karar çıktı. İstanbul 6. Bölge İdare Mahkemesi, korunun Millet Bahçesi yapılmasını uygun bulan koruma kurullarına 2018 yılında açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verirken, koruma amaçlı nazım imar planlarının iptali için açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.

KORUMA KURULU ONAY VERMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun 2016 yılında aldığı kararla, Birinci Derece Doğal SİT Alanı olan Validebağ Korusu'nda 100 metrekareyi geçmeyecek yapıların yapılmasına izin verilmişti. 2018 yılında ise korunun millet bahçesi yapılmak istenmesi gündeme gelmiş ve proje İstanbul 1 No’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu ile İstanbul 6 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştı. Validebağ Gönüllüleri, koruma kurulu kararlarının iptal edilmesi için dava açmıştı.

İstanbul 6’ncı İdare Mahkemesi planların istemiyle açılan davada karar verdi. Mahkeme, koru için hazırlanan peyzaj projesinin korunun ekolojik yapısını ortaya koymadığını, inşaat sürecinin korudaki ekosistemi olumsuz yönde etkileyerek çöküşe neden olacağını kaydetti. Dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunduğunu belirten mahkeme, projenin koruya kamu yararının dışında iş ve eylemler yapılabileceği sonucunu doğurduğundan durdurulmasına hükmedildi.

BİLİRKİŞİ UYARMIŞTI

İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde görülen davada bilirkişi raporu hazırlanmıştı. Raporda, millet bahçesi projesi kapsamında 29 bin metrekare alanda inşaat çalışmalarının yürütüleceği anımsatılarak, inşaat faaliyetlerine dair şu görüşler paylaşılmıştı: “İnşaat sırasında malzeme taşınması, kazının dışarı çıkarılması, beton atılması gibi nedenlerle toprak çok sıkışacak, ağaçların kök solunumu ve yağışın toprağa sızması azalacaktır. İnşaat sürecinde gürültü, toz, ve diğer nedenlerle yaban hayatı zarar görecektir. İnsanlar bu alanın bir park olmadığını, bir koru olduğunu fark etmeliler. Yüksek standartlı granit plak kaplamalı ve granit bordürlü yollar koruda yama gibi duracaktır.”

MAHKEME İMAR PLANLARINI DA DURDURDU

Geçtiğimiz nisan ayında İBB tarafından hazırlanan koruma amaçlı nazım imar planı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkarılmıştı. Validebağ Savunması ve Validebağ Gönüllüleri, imar planlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile idare mahkemesine dava açmıştı. Dava dilekçesinde, imar planları ile korudaki doğal ortamın bozulacağı ve korunun kent içindeki bir park alanına dönüşeceği uyarısında bulunulmuştu. İstanbul 6. Bölge dare Mahkemesi, koruma amaçlı nazım imar planlarının iptali için açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.

“ÇİVİ BİLE ÇAKAMAZSINIZ”

Validebağ Gönüllüleri da kararın ardından şu açıklamayı yaptı: “Derneğimizin açtığı davada ‘Millet Bahçesi dahil hiçbir yapılaşma yapılamaz’ denilerek yürütmeyi durdurma kararı alındı. Kısacası millet bahçesi de dahil koruya en ufak bir çivi bile çakamazsınız.”