Validebağ’a sondaj izni

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, Kadıköy’de ve Validebağ Korusu’nda “Jeotermal Kaynak Arama Sondajı” projesine ruhsat izni verdi. 2 bin 256 hektarlık alanda 19 noktada sondaj yapılacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’nün, Kadıköy ve Üsküdar civarında yapılacak “Jeotermal Kaynak Arama Sondajı” projesinin tanıtım dosyasına göre, 2 bin 256 hektarlık alanda 19 noktada sondaj yapılmasına karar verildi. Sondaj kuyuları, Validebağ Korusu ve Kadıköy’de eski Salı Pazarı, Tepe Nautilus AVM’nin kuzeyindeki otopark ve Fikirtepe’deki bazı noktalarda yer alacak. 19 sondaj bölgesi için ÇED süreci de başladı. Bölgelerde 100 santimetre genişlikte sondaj kuyusu açılacak. Her biri 1000 ile 3000 metre arasında olacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KULLANILACAK

Üç ayda bitirilmesi planlanan proje kapsamında, jeotermal suyun kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak binaların ısıtılması için kullanılması hedefleniyor. Kazılacak alandan 2 bin 615 ton hafriyat malzemesi çıkarılması planlanıyor. Proje raporundaki bilgilere göre, çıkarılan hafriyat, sondaj alanlarında açılan çukurun doldurulması ve şantiye alanının yeniden düzenlenmesinde kullanılacak. Sondajda yaklaşık 1000 metrekarede bitkisel toprak sıyırma yapılacak, daha sonra bu topraklar kuyunun çevre düzenlemesinde kullanılacak.

Projenin toplam bedeli 9 milyon TL olarak belirlendi. Sondaj ile yeraltının jeolojik ve tektoniği hakkında bilimsel veriler elde edilecek, jeotermal akışkanın kimyasal ve fiziksel özellikleri öğrenilecek.

ÇEVRE HALKI İSTEMİYOR

Proje dosyasındaki ruhsat ve sondaj alanlarına ait haritaya göre 19 sondaj kuyusundan 6’sı Validebağ Korusu ve çevresinde bulunuyor. Jeotermal kaynak aramak için koruda derinliği bin ile 3 bin metre arasında değişen kuyular açılabilecek. Doğal sit alanı olan 354 bin metrekarelik Validebağ Korusu’nda da jeotermal enerji için kuyular açılacak.

Validebağ Gönüllüleri’nin çağrısıyla 15 Ekim Pazar günü koruda bir araya gelen Kadıköy ve Üsküdarlılar, hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’nün sondaj projesini hem de Validebağ Korusu içinde yer alan tarihi atölyelerin restoran olarak kullanılmasını protesto etti. Koruda her türlü yapılaşmaya karşı olduklarını belirten çevre gönüllüleri adına basın açıklamasını Avukat Mustafa Akman okudu.

“Valiliğin bu izni hangi bilimsel araştırmaya, hangi ihtiyaca, hangi gerekçeye dayanarak verdiğini bilmiyoruz” diyen Akman, koruda sondaj kuyularının açılmasıyla beraber bitki örtüsünün tahrip olacağını, korudaki canlıların yaşam alanlarının yok edileceğini vurguladı. Akman açıklamayı şu sözlerle sürdürdü: “Sondaj sonucunda çıkartılacak yer altı suyunun başka şekilde kullanılması demek, korudaki ağaçların ve bitki örtüsünün kuruması ve korunun yok olması demektir. Sadece Validebağ Korusu’nun içinde değil, yakınlarında yapılacak sondaj faaliyeti de, korunun yeraltı sularına ve dolayısıyla koruya zarar verecektir. Bu kararınızın sonuçları hakkında bir fikriniz var mı?

Validebağ’da sondaj yapmak gibi akıl dışı, mantık dışı, bilim dışı kararın gerçek sahibi her kimse, hangi kurumsa, kendilerine şunu söylemek istiyoruz: Siz beğenseniz de, beğenmeseniz de Validebağ Korusu I. derece doğal ve tarihi SİT alanıdır ve öyle kalacaktır. Burası babanızın çiftliği değildir, her istediğinizi yapamazsınız. Aklınıza estiği zaman dozer ya da testere veya sondaj makinesi gönderemezsiniz. Canınız çektiğinde sağına soluna kafeler, kebapçılar, yollar açamazsınız, binalar konduramazsınız. Biz Acıbademliler, Altunizadeliler, Barbaroslular, Koşuyolulular, Üsküdarlılar, Kadıköylüler, İstanbullular olarak korumuzu, semtimizi, yaşam alanlarımızı korumaya devam edeceğiz.”