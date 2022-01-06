Validebağ Korusu ihalesi feshedildi

Validebağ Korusu için mücadele edenler bir kez daha kazandı. Üsküdar Belediyesi, Validebağ Korusu için hazırladığı "Bakım ve Rehabilitasyon” ihalesini feshetti. Karar, koruyu korumak için başlatılan nöbetin 200. gününde duyuruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2020 yılının Mart ayında Validebağ Korusu’nun 261 bin metrekarelik bölümünü Üsküdar Belediyesi’ne iki yıllığına tahsis etmiş, Üsküdar Belediyesi de Validebağ Korusu’nda “Bakım ve Rehabilitasyon Projesi”nin başlatılacağını duyurmuştu. Projeye göre koruda otopark, festival alanı, yazlık sinema yapımı, 88 bin metrekarelik alana rulo çim döşenmesi gibi işlemlerin yapılması planlanıyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 21 Haziran 2021’de bir açıklama yaparak Validebağ Korusu’nda projenin başlayacağını duyurmuştu. Açıklamanın üzerine Validebağ Gönüllüleri ve Validebağ Savunması üyeleriyle birlikte çok sayıda vatandaş koruya müdahale edilmemesi için “koruyu koruma” nöbetini başlatmıştı.

İHALE FESHEDİLDİ

Nöbetin 200. Günü 6 Ocak Çarşamba, çok sayıda doğa savunucusu Validebağ Korusu’nda buluştu. Eylemde açıklama yapan Avukat Onur Cingil, Validebağ Korusu için hazırlanan ihale protokolünün feshedildiğini duyurarak, “Validebağ’da sizlerin mücadelesiyle buraya dokunacak, talan edecek bir ihale olmadığı gibi bunu uygulayacak bir sözleşme ve şirket yoktur. Validebağ artık tertemizdir. Bu bütün mücadelelere armağan olsun ve güç versin.” dedi.

“KORU HEPİMİZİN ORTAK DEĞERİ”

Nöbetin 200. gününde yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “5 Ağustos 2021’de İPA koordinatörlüğünde ‘Validebağ Korusu’nun Geleceği’ çalıştayı yapıldı. Validebağ Korusu’nun korunması için mücadele edenler, nöbet tutanlar olarak gönüllü akademisyenlerimizle birlikte çalıştayda önerilen ‘Ekosistem Tabanlı Yönetim Planı’ çalışmalarına başladık. Yaklaşık bir yıl sürecek çalışma bittiğinde, Validebağ Korusu’nun nasıl korunması gerektiğine dair elimizde somut ve bilimsel bir belge olacak. Halk olarak bizler, bilime ve hukuka sahip çıkarak koruyu koruma adına üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz. Buradan bilime, hukuka halkın sesine kulağını kapatan Üsküdar Belediyesi’ne tekrar sesleniyoruz: Validebağ Korusu hepimizin ortak değeridir, koruyu koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Halkla, bilimle, hukukla inatlaşmayı bırakınız.”

Validebağ Korusu’nun içindeki Haydarpaşa Lisesi’nin bulunduğu alanın koruma grubu, bakanlık tarafından “sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı”na indirilmişti. Açıklamada, bu kararın iptal edilmesi için yapılan itirazların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’ne iletildiği de paylaşıldı.

MAHKEME DE İPTAL ETMİŞTİ

354 bin 76 metrekare alanı ile Anadolu yakasının en büyük ikinci doğal yeşil alanı olma özelliğini taşıyan Validebağ Korusu, 16.07.1999’da İstanbul 3 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun kararı ile 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescillendi. Koruda 12’si anıt ağaç, 100’e yakın korunmaya değer ağaç bulunuyor. 120’nin üzerinde kuş türünün yaşadığı koruda; sincaplar, 30’un üzerinde kelebek çeşidi, çeşitli böcek türleri de koruda yaşamını sürdürüyor. Koru içinde, koruma altına alınan Adile Sultan Kasrı, Abdülaziz Köşkü ve ek olarak Validebağ Sanatoryumu, Mustafa Necati Bey Öğretmen Huzurevi, Çamlı Köşk ve Kuş Evi de mevcut.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun 2016 yılında aldığı kararla, 1'inci Derece Doğal SİT Alanı olan Validebağ Korusu'nda 100 metrekareyi geçmeyecek yapıların yapılmasına izin verilmişti. 2018 yılında ise korunun Millet Bahçesi yapılmak istenmesi gündeme gelmişti. Proje İstanbul 1 No’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu ile İstanbul 6 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştı. Validebağ Gönüllüleri ve meslek odaları koruma kurulu kararlarının iptal edilmesi için dava açmıştı. İstanbul 6’ncı İdare Mahkemesi planların iptali istemiyle açılan davada yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Mahkeme, koru için hazırlanan peyzaj projesinin korunun ekolojik yapısını ortaya koymadığını, inşaat sürecinin korudaki ekosistemi olumsuz yönde etkileyerek çöküşe neden olacağını kaydetmişti.

İstanbul 11’inci Bölge İdare Mahkemesi de koru için hazırlanan “Rehabilitasyon ve Düzenleme Projesi’ni iptal etmişti.