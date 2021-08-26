“Validebağ korudur” diyenler kazandı

Validebağ Korusu için yeni bir hukuk kazanımı elde edildi. İstanbul 11’inci Bölge İdare Mahkemesi, koru için hazırlanan “Rehabilitasyon ve Düzenleme Projesi”nde yürütmeyi durdurma kararı verdi

Üsküdar Belediyesi geçtiğimiz haziran ayında bir açıklama yaparak birinci derece doğal ve tarihi SİT alanı olan Validebağ Korusu’nda “Rehabilitasyon ve Düzenleme Projesi’nin başlatılacağını duyurmuştu. Üsküdar Belediyesi’nin açıklamasından sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da çalışmalara başlanacağını söylemişti. Açıklamanın ardından Validebağ Gönüllüleri ve Validebağ Savunması üyeleri koruda nöbet eylemi başlatmıştı.

İstanbul 11’inci Bölge İdare Mahkemesi, koru için hazırlanan “Rehabilitasyon ve Düzenleme Projesi’nde yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kararında “Dava konusu Koruma Rehabilitasyon ve Düzenleme Yapım İşi ihalesi işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerinde yapılacak fiili müdahaleler neticesinde telafisi güç ve veya imkânsız zararların doğabileceği açıktır.” ifadelerine yer verildi.

Validebağ Gönüllüleri nisan ayında bir açıklama yaparak projenin detaylarını paylaşmıştı. Koruda 500 araçlık otopark, festival alanı, açık hava sineması, yoga-pilates alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş-koşu-bisiklet parkurları, izci eğitim alanı ve köpek gezdirme alanlarının yapılması planlanıyordu.

MİLLET BAHÇESİ DE İPTAL EDİLMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun 2016 yılında aldığı kararla, Birinci Derece Doğal SİT Alanı olan Validebağ Korusu'nda 100 metrekareyi geçmeyecek yapıların yapılmasına izin verilmişti. 2018 yılında ise korunun millet bahçesi yapılmak istenmesi gündeme gelmiş ve proje İstanbul 1 No’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu ile İstanbul 6 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştı. Validebağ Gönüllüleri ve meslek odaları koruma kurulu kararlarının iptal edilmesi için dava açmıştı.

İstanbul 6’ncı İdare Mahkemesi planların iptali istemiyle açılan davada karar vermiş ve koru için hazırlanan peyzaj projesinin korunun ekolojik yapısını ortaya koymadığını, inşaat sürecinin korudaki ekosistemi olumsuz yönde etkileyerek çöküşe neden olacağını kaydetmişti. Dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunduğunu belirten mahkeme, projenin koruya kamu yararının dışında iş ve eylemler yapılabileceği sonucunu doğurduğundan durdurulmasına karar verilmişti.