Üst geçitte engelliye engel!

Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’ne geçişi sağlayan üst geçitte, engelliler için yapılan rampanın çıkışına demir bariyer konuldu

İrem ÇABUK

Kozyatağı’nda bulunan Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlantısı olan üst geçidin çıkışına konulan bariyer dikkat çekiyor. Üstelik bu bariyer, engelli bireylerin de rahatlıkla geçebilmesi için yapılmış olan rampanın çıkışında bulunuyor. Hal böyle olunca tekerlekli sandalyeleriyle hastaneye geçiş yapmak isteyen vatandaşın önüne demir ferforjeden yapılmış bariyerler çıkıyor. Yani engelli vatandaş, tekerlekli sandalyesiyle rampayı çıkıyor ancak rampanın bitimindeki bu demir bariyeri geçemiyor. Çünkü bu bariyerleri tekerlekli sandalyeyle geçmek imkânsız!

MOTORSİKLETE ENGEL İÇİN YAPILMIŞ!

Mesele, engelli vatandaşlar ve yaşlılar için yapılmış olan üst geçit rampasının motosikletliler tarafından yoğun bir şekilde kullanmasından kaynaklanıyor. Vatandaşlar bu üst geçidin motorlu taşıtlarca kullanmasından şikâyetçi olunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi çareyi bu demir bariyeri koymakta buluyor. Ancak bu sefer de engelliye engel konmuş oluyor.

Bu bariyeri gören ve rampadan çıkmakta zorlanan engelli vatandaşlar, twitterdan Beyaz Masa’ya şikâyette bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa’ya iletilen şikâyetler doğrultusunda Beyaz Masa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile görüşerek şu açıklamayı yaptı: “Konu edilen uygulama motorlu araçların geçişini önlemek amacıyla yapılmıştır. Süreç doğrultusunda vatandaşların olumlu-olumsuz talepleri göz önüne alınarak uygulamanın devamına veya sonlandırılmasına karar verilecektir.”