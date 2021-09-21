Üsküdar Belediyesi, Validebağ Korusu’na moloz döktü, mahalleli nöbette

Üsküdar Belediyesi, 1. Derece Doğal Sit Alanı olan Validebağ Korusu’na kamyon ve iş makineleriyle girdi, çeşitli yerlere moloz ve kum döktü. Belediyeye tepki gösteren Validebağlılar, koruda nöbette

Üsküdar Belediyesi, sabahın erken saatlerinde İstanbul Anadolu Yakası’nın en büyük yeşil alanlarından biri olan Validebağ Korusu’na iş makineleri ve kamyonlarla girerek moloz ve kum döktü. Validebağlılar, rehabilitasyon projesi olarak sunulan bu çalışmaya tepki gösterdi ve sabah saatlerinden itibaren koruyu korumak için nöbete başladı.

MOLOZ VE KUM DÖKÜLDÜ

Koruyu korumak için nöbet tutan Validebağlılara, birçok kez belediye zabıtaları müdahale etti. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Koru’nun içinde çocuklar koşsun, insanlarımız spor yapsın, sabahları gelinsin, yürünsün istiyoruz. Yapılan çalışma; betonlaşan, yürümeyi imkansız kılan yolun doğal toprakla düzenlenmesidir, halkımızın talebidir. Daha önce defalarca duyurduk, kamuoyuna saygıyla yine duyuruyoruz.”

Bu açıklamaya karşı Validebağlılar da sabah saatlerinde kamyonların moloz döktüğü görüntüleri paylaşarak yanıt verdi. CHP Milletvekilleri İbrahim Kaboğlu, Ali Şeker, HDP Milletvekili Musa Piroğlu, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin’in de katıldığı nöbet devam ediyor.

Validebağlılar, son olarak koruda belediyenin farklı yerlere bıraktığı kum ve molozları torbalarla dışarı çıkardılar. Validebağ Savunması'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Validebağ, Üsküdar Belediyesi’nin çöplüğü değildir! Her ağacın dalının tek tek korunması gereken Validebağ Korusu'na şafak baskınıyla moloz dökmek hiçbir şekilde açıklanamaz!”

BELEDİYE HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Koruda açıklama yapan TMMOB Yönetim Kurulu üyesi yüksek mimar Mücella Yapıcı da Üsküdar Belediyesi ve yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi: "Şehir plancıları ve mimarlar odası olarak suç duyuruları yapmaya karar verdik. Bu suç duyuruları belki kişiselleştirilebilir de. Burada yapılan şeyler sadece koruyu yok etmekle ilgili değil insan sağlığını yok etmekle ilgili. Bu, zaten zorla alınan hukuk kararlarına, yürütmeyi durdurma kararlarına meydan okumaktır. Yaşama, hukuka ve insan haklarına meydan okumaktır. Gerçekten büyük suçtur. Onun için buradaki bütün yetkili ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Yetkilileri sorumluluk almaya ve suç işlememeye davet ediyoruz.”

Validebağ hakkında Üsküdar Belediyesi’nin birçok girişimine mahalleli daha önce karşı çıkmıştı. Son olarak 29 Temmuz’da İstanbul 11. Bölge Mahkemesi, projeyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermiş, 2 Eylül’de de Üsküdar Belediyesi’nin itirazını oybirliğiyle reddetmişti.



