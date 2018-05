“Umutlar başka seçimlere kalmasın”

Otizmli çocuğu olan aileler, Otizm Eylem Planı’nın hayata geçirilmesini istiyor

Otizmin görülme sıklığı büyük bir hızla artarken, otizmli bireyler ile onların aileleri, ve yakın çevreleri de artık toplum içinde göz ardı edilmeyecek bir rakama ulaşmış durumda. Amerikan CDC (Centers for Disease Control and Prevention – Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri) tarafından en son yapılan belirlemeye göre bugün otizm her 59 doğumda bir görülme sıklığına sahip. Bu oranın 2016 yılında 68’de bir, 2000 yılında ise 150’de bir olduğu göz önüne alındığında, bu hızlı artış daha da iyi anlaşılıyor. Otizm Dernekleri Federasyonu’nun verilerine göre Türkiye’de 1 milyonu aşkın otizmli birey yaşıyor. Çekirdek aileleri ile beraber bakıldığında otizmden etkilenen kişi sayısı 3-4 milyon, yakın çevreleri ile birlikte değerlendirildiğinde ise bu sayının 5-6 milyon olduğu tahmin ediliyor.

Fotoğraf: Başka Dünyaların Ustaları Projesinden

Otizmli bireylerin yaşam kalitelerini arttırmak ve ailelere destek sağlamak amacı taşıyan Otizm Eylem Planı ilk olarak 3 Aralık 2016 Dünya Engelliler Günü’nde duyuruldu. Ancak iki yıldan fazla zaman geçmesine rağmen birçok konu henüz uygulanmadı. Nisan ayında TBMM’de kurulan Otizm Komisyonu ise erken seçimler nedeniyle çalışmalarına başlayamadı. Ancak seçim meydanlarında otizmli ve diğer engelli bireyler için yeni sözler verilmeye devam ediliyor. Aileler ve kurum temsilcileri verilen sözlerin seçim sonrasına kalmamasını istiyor.

Fotoğraf: Başka Dünyaların Ustaları Projesinden

“SÖZLERİN TAKİPÇİSİYİZ”

Kadıköy’de hizmet veren Otizm Dernekleri Federasyonu’nun Başkanı Ersin Güngör yaptığı yazılı açıklamada seçimlerden önce vaat edilen sözlerin uygulanması gerektiğini ifade ederek şu çağrıyı yaptı: “5-6 milyon kişi farklı yaşam tarzlarından, farklı siyasi görüşlerden, farklı meslek gruplarından oluşmuş, ancak otizmin ortak noktasında çok sağlam bir şekilde birbirine kenetlenmiş bir sosyal gruptur. Bu ailelerin, bireylerin birbirlerine bağlılığı herhangi bir partinin veya siyasi görüşün seçmenlerinin, üyelerinin bağlılığından çok daha sağlam ve kalıcıdır.Ülkemiz önemli bir seçime hazırlanırken, otizmli bireylerin ve yakınlarının yaşadığı sorunların ve bu sorunlara çözüm önerilerinin, farklı siyasi partilerin liderleri tarafından seçim programları içine dahil edilmesi ve meydanlarda seslendirilmesinden dolayı mutluyuz. Bu duyarlılığı önemsiyoruz ve devam ederek, çocuklarımızın geleceği için umut veren gelişmelere dönüşmesini bekliyoruz. Çocuklarımızın sorunlarının fark edilmiş olmasından dolayı mutluyuz ve verilen sözlerin takipçisiyiz.”

Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı Başkanı Arzu Gökçe

“EYLEM PLANI HAYATA GEÇMELİ”

12 yaşında otizmli bir çocuğu olan Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı Başkanı Arzu Gökçe de 2 yıl önce yapılması planlanan projelerin seçim sonrasına kalmaması gerektiğini ifade ediyor. Binlerce ailenin ve onlarca kurumun çalışmasıyla Otizm Eylem Planı’nın Meclis gündemine girdiğini söyleyen Gökçe’ye göre bu planın hayata geçmesi halinde erken tanı imkanı sağlanacak, farkındalık çalışmaları hız kazanacak, aile ve toplum otizm hakkında bilinçlendirilecek. Yetişkin bireyler için istihdam olanağının yaratılmasının ve nitelikli bakım evlerinin kurulmasının da Otizm Eylem Planı’nda yer aldığını söyleyen Gökçe, amaçlarının planın tam anlamıyla uygulanmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Türkiye’de yaşayan otizmlilerden sadece 22 bininin eğitim hakkından faydalandığını söyleyen Gökçe, “Kadıköy ve Üsküdar’da ihtiyaç sahibi otizmden etkilenmiş ailelere eğitim kadromuz ile burslu olarak özel eğitim veriyoruz. Sosyal bir toplum ve devlet olmamızın, kısaca daha fazla insan olmamızın gereği, farklılıkların farkına varmamız, farklı bireylerin toplumun her kademesinde yer almalarını sağlamamızdan geçiyor.” diye konuştu.