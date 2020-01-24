Haftalık Bağımsız Gazete 24 Ocak 2020
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Uğur Mumcu Kadıköy’de anılıyor

Uğur Mumcu, ölümünün 27’nci yılında Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği “Gazeteci Uğur Mumcu ve Tüm Demokrasi Şehitlerini Anma Gecesi” programıyla anılıyor

Uğur Mumcu Kadıköy’de anılıyor
GazeteKadıköy

24 Ocak 1993’te Ankara’da evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden usta gazeteci Uğur Mumcu, ölüm yıl dönümünde Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği bir programla anılacak. Uğur Mumcu ve tüm basın şehitlerine atfedilen “Gazeteci Uğur Mumcu ve Tüm Demokrasi Şehitlerini Anma” programı, 24 Ocak Cuma akşamı saat 20.00’de Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın açılış konuşmasını yapacağı anma gecesinde Cumhuriyet Vakfı Başkanı Dr. Alev Coşkun ile Cumhuriyet gazetesi köşe yazarları Miyase İlknur ve Barış Doster konuşmacı olacak. Tiyatrocu Levent Üzümcü’nün Uğur Mumcu makalelerini okuyacağı etkinlik, müzisyen Deniz Özçelik’in dinletisi ile son bulacak.

Etiketler; #uğur mumcu #anma #ckm
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