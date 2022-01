Uğur Mumcu, Kadıköy'de anıldı

Türkiye’nin unutulmaz gazetecilerinden Uğur Mumcu, katledilişinin 29. yılında Kadıköy’de CHP Kadıköy İlçe örgütü tarafından gerçekleştirilen bir yürüyüşle anıldı

Kadıköy’de Uğur Mumcu için CHP ilçe örgütü bir anma gerçekleştirdi. Rıhtım’da buluşan partililer, Boğa'ya kadar yürüdü. CHP Kadıköy İlçe örgütü adına “Vurulduk ey halkım unutma bizi” pankartı açılırken gençlik örgütü de “Devrimci ölür, devrim yaşar. İrticaya geçit yok” pankartı taşıdı.

KATLEDİLEN DİĞER İSİMLER DE ANILDI

Yürüyüşe ve anmaya Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katılırken Boğa’da gerçekleşen açıklamayı CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin okudu. Açıklamada ilk olarak siyasi cinayetlerin tamamına değinildi. Yürüyüş boyunca da CHP üyeleri Uğur Mumcu’nun yanı sıra Doğan Öz, Abdi İpekçi, Cevat Yurdakul, Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Gaffar Okkan, Necip Hablemitoğlu, Tahir Elçi, Hrant Dink’in fotoğraflarını da taşıdılar.

“Türkiye siyasi tarihi, ne yazık ki aynı zamanda siyasi cinayetler tarihidir” diyen CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, şöyle devam etti: Yakın tarihimize baktığımızda tüm bu cinayetlerin, hedef alınan isimlerin, bu isimlerin toplumsal tabanlarının çeşitliliği ile görüyoruz ki, bir aydın, demokrat, yurtsever kıyımı ile karşı karşıya kaldık. Bu kıyım, özellikle 90'ların başında yükselen örgütlü, sınıfsal, yurtsever mücadelenin direncini kırmak, 24 Ocak kararlarına, darbenin gölgesinden kurtulup direnen örgütlü her bireyi sindirmek, terörize etmek için planlanmış, tezgahlanmış uygulamaya konulmuştur. Neoliberal yıkımı ülkemizin tüm damarlarına, siyasal islamcı çetelerle el ele toplumu sindirerek işlemişlerdir. Memleketimiz bugün aramızdan alınan o insanların eksikliğini en ağır şekilde hissediyor.”

“HİÇBİR POLİTİKACI DİL KESMEKTEN ALENEN BAHSEDEBİLDİ Mİ?

“Bu siyasi cinayetler bugünlerde yaşadığımız kurumsal yıkımın temelinden başka birşey değildir” diyen Narin, şöyle devam etti: “Cinayetten sonra Mumcu’nun eşine, ‘bir tuğla çekersek, duvar yıkılır’ diyenler, bugünkü rejimin koruyucusu olmaya devam etmiyor mu? 2022 Türkiye'sinde yurtseverler, gazla, copla, gözaltılarıyla sindirilmeye çalışırken aflarla sebest bırakılan 90’ların aktörleri, ana muhalefet liderini bile tehdit edip sosyal medyada boy boy resim yayınlamıyor mı? Soruyorum size, bu memleket çok acılar çekti ama hiçbir politikacısı dil kesmekten alenen, utanmadan bahsedebildi mi? Bu nefret söylemini bizler dinlerken utanıyoruz söyleyenler, söylerken utanmıyorlar.”

Narin, “Onlarca yıldır, her yıl, Uğur Mumcu'nun katledildiği 24 Ocak tarihinde burada, tüm kayıplarımızın isimlerini haykırıyoruz Kadıköy sokaklarına. Her isim, Kadıköy halkının bağrında, burada. Kadıköy halkı, demokrasi için özgürlük için adalet için bedel ödeyen aydınların ev sahibidir. Ve ev sahibine yakışır şekilde fikirlerini yaşatmaya devam etmektedir. Biliyoruz ki aramızdan çalınanlar çalınmamış olsaydı, bu ülkede bugün yaşadığımız karanlık yaşanmamış olacaktı. Ve biliyoruz ki her biri 40 yıl boyunca bu günleri hazırlayanlar tarafından aramızdan alındı” dedi.

“BU NESİL O TUĞLAYI ÇEKECEK”

“Bu nesil, o tuğlayı çekecek ve rejimin işbirlikçilerini duvarın altında bırakacaktır. Tüm kayıplarımızın değerleri üzerinde yeniden inşaa edilecek olan, yani gelmekte olan geldiğinde korku imparatorluğu o duvarın altında kalacaktır” diyen Narin açıklamayı şöyle sonlandırdı: O günün tanıkları Uğur Mumcu'nun o pazar günü ailesiyle beraber yola çıkmadan önce son zamanlarda yaptığı gibi polis noktasının önünden geçerek, önce tek başına aracına bindiğini, aracını çalıştırdığını, belli bir süre sonra eşini ve çocuklarını çağırdığını anlatır. Mumcu o gün eşini ve çocuklarını kurtarmıştır ve bizlere de kurtulmanın yolunu onlarca üretimiyle göstermiştir. Bu üretimin ışığını asla kaybetmeyeceğiz. Çocuklarını kurtaran bir baba halkına eserleriyle yol göstermeye devam ediyor. Bu eserler ışığında hiçbir yurttaşın korku ile terbiye edilmediği adil eşit özgür bir ülkeyi onların sözleri ile yeniden var edeceğiz. Bu söz bizim, Cumhuriyet Halk Partililerin sözüdür.”