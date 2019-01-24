Uğur Mumcu için Kadıköy'de iki ayrı etkinlik

Uğur Mumcu katledilişinin 26. Yılında Kadıköy’de iki ayrı etkinlikle anılacak. Mumcu için saat 18.00'de Kadıköy'de yapılacak yürüyüşün ardından saat 20.00'de de CKM'de anma gecesi düzenlenecek.

Usta gazeteci-yazar Uğur Mumcu katledilişinin 26. Yılında Kadıköy’de iki ayrı etkinlikle anılıyor.

Mumcu'yu anma etkinliklerinden ilki CHP Kadıköy İlçe teşkilatı tarafından yapılıyor. Usta gazeteci için her yıl düzenlenen "Uğur Mumcu Anma Yürüyüşü" bu yıl da saat (24 Ocak Perşembe) 18.00’de gerçekleşecek. Kadıköy İskele meydanından başlayacak yürüyüş Altıyol Meydanı’nda son bulacak.

"TÜRKİYE'DE GAZETECİ OLMAK, GAZETECİ KALMAK"

Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanan Uğur Mumcu ve tüm basın şehitlerini anma gecesi de saat 20.00’deKadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Tilbe Saran- Levent Üzümcü’nün sunumlarıyla tiyatrocuların sesinden Uğur Mumcu makalelerinin okunacağı gecede Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Karadağ moderatörlüğünde söyleşi gerçekleşecek. Altan Öymen ( Gazeteci-Yazar ), Doğan Akın (T24 Yayın Yönetmeni), Fatih Polat ( Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni), Orhan Erinç ( Gazeteci-yazar), Semra Kardeşoğlu ( Birgün Gazetesi Yayın Danışmanı) , Zeynep Oral( PEN Türkiye Başkanı) Türkiye’de gazeteci olmak ve kalmayı anlatacak.

“Türkiye’de Gazeteci Olmak, Gazeteci Kalmak” etkinliği, Dilek Türkan, Güvenç Dağüstün , Burçin Büke müzik dinletisi ile son bulacak.