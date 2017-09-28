Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi köprüsü trafiğe kapatılıyor

Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi köprüsü Marmaray projesi kapsamında yenilenecek. Köprü 150 gün boyunca motorlu araç trafiğine kapalı olacak

Marmaray Projesi yüklenicisi Marmaray KKC firmasının paylaştığı bilgilere göre; Göztepe ilçe sınırları içerisinde yer alan Tütüncü Mehmet Efendi Sokağı köprüsü proje kapsamında yıkılarak, projeye uygun hale getirilecek. Plana göre çalışma iki aşamada yapılacak ve çalışmanın tamamı yaklaşık 10 ay sonra tamamlanacak.

Yaklaşık 300 gün sürecek çalışmaların ilk yarısında yeni köprünün motorlu araç trafiğine açılması planlanıyor. Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi aynı zamanda Göztepe - Dudullu Metrosu güzergahı üzerinde bulunduğu için sirkülasyon planlarında ayrıca bu projeye yönelik düzenlemeler de bulunuyor.

ALTERNATİF YOLLAR NELER?

Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi ilk 150 gün boyunca güneyde Kaptan İhsan Sokağı hizasından kuzeyde ise Nadirağa-Rıdvanpaşa Sokağı hizasından tamamen trafiğe kapatılacak. Motorlu araçlar için alternatif güzergâhlar, 520 metre doğudaki Ömerpaşa Caddesi üzerindeki hemzemin geçit ile 1250 metre batıdaki Selamiçeşme hemzemin geçidi olarak belirlendi. Selamiçeşme hemzemin geçidinin de işlevini kasım ayı içerisinde tamamlaması planlanıyor.Çalışmalar tamamlandığında Selamiçeşme Altgeçidi de kullanılabilecek.

BU SOKAKLAR KAPATILACAK

Yaya geçişlerinin ise Meryem Atmaca Sokak ile Tanzimat Sokak'ı bağlayan geçici bir köprü ile sağlanması planlanıyor. Kaptan İhsan Sokak, Tanzimat Sokak ve Dr. Rıfatpaşa Sokağı’nda metro çalışması başlayacağı için bu sokakların kısmen araç trafiğe kapatılması ve çıkmaz sokak olması ön görülüyor. Hamit Oskay Sokağı’ın Mesire Sokağı ile Yeşilbahar Sokağı arasında kalan kısmında trafik yönü tersine çevrilecek.

Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi’nden Geçen GZ1, GZ2 ve Selamiçeşme Altgeçidi inşaatı nedeniyle bu caddeyi kullanan FB1 otobüs hatları daha sonra belirlenecek başka bir güzergâhtan geçecek. Tütüncü Mehmet Efendi Durağı kullanılmayacağı için Kadıköylülerin ilerleyen günlerde belirlenecek durakları kullanması gerekiyor. Yeşilbahar Sokak üzerindeki Göztepe Muhtarlığı’nın ve komşuluğundaki parkın bulunduğu alanda da metro çalışması başlayacak.

5 AY SONRA AÇILACAK

Tütüncü Mehmet Efendi Sokak köprüsünün yenilenmesi 150 günün sonunda tamamlandıktan sonra köprünün ikinci 150 gün boyunca 1 şerit gidiş ve 1 şerit geliş şeklinde motorlu araç trafiğine açık tutulması öngörülüyor. Tarihî Göztepe İstasyon’un korunması için çalışmalar devam ettiği için de köprü üzerinde şerit başına 2.75 metrelik genişlikler söz konusu olacak. Bu nedenle kamyon ve otobüs gibi geniş araçların erişimine kısıtlama getirilecek. Yaya erişiminin de yenilenen köprüden verilmeyip birinci aşamada inşa edilen geçici köprü üzerinden devam ettirilmesi planlanıyor.

Birinci aşamadaki çalışmalar tamamlandığında Tanzimat Sokağı’nın Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi ile olan bağlantısının motorlu araç trafiğine açılması planlanıyor.