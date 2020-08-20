TÜRKİYE’NİN İLK ‘KADIN YAŞAM EVİ’ KADIKÖY’DE

Kadıköy Belediyesi, kentsel dönüşüm nedeniyle tapusu belediyeye devredilen 6 daireyi Kadın Yaşam Evi’ne dönüştürdü. Türkiye’de ilk kez uygulanan ve ‘Şiddete Maruz Bırakılan Kadınlar Oğullarından Ayrılmasınlar’ sloganıyla başlatılan projeyle, kadınlar 12 yaşından büyük oğlu veya özel gereksinime ihtiyacı olan çocuklarıyla birlikte kalabilecek

Sığınma evlerine giden kadınlar, mevzuat gereği, 12 yaşından büyük oğullarını yanlarında götüremiyor, çocuklarını ya şiddet ortamında bırakmak ya da devlet korumasına vermek zorunda kalıyor. Sığınma evine özel gereksinimi olan çocuklarıyla kabul edilen kadınlar ise ortak yaşam kuralları gereği ciddi zorluklarla karşılaşıyor. Şiddete maruz bırakılan kadınlar çocuğunu kurum bakımına vermek istemediği ve çocuğundan ayrılmak istemediği için şiddet ortamında hayatına devam ediyor. Bu nedenle, kadın ve beraberindeki çocukların güçlendirilmesi ve şiddet döngüsünün sonlandırılması amacıyla Kadıköy Belediyesi ilk kez Kadın Yaşam Evi’ni hayata geçirdi.

KADIN GAZETECİLERE TANITILDI

‘Şiddete Maruz Bırakılan Kadınlar Oğullarından Ayrılmasınlar Diye’ sloganıyla başlatılan ‘Kadın Yaşam Evi’ projesi Kadıköy Belediyesi Khalkedon Fenerbahçe Sosyal Tesislerinde düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı. Kadın gazetecilerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda ilk sözü Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürü Duygu Adıgüzel aldı ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Adıgüzel, “Hane bazlı incelemeleri oluşturmaya başladık. Kadıköy Belediyesine ait daireleri kadın sığınağının bir kolu gibi geliştirdik. 6 tane sosyal hizmet merkezimiz var, bu merkezlerin içerisinde sosyal servis ve kadın dayanışma birimi mevcut” dedi.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı bir konuşma yaparak projeyle ilgili bilgi verdi. Odabaşı, “İstanbul Sözleşmesi tartışmalarının gölgesinde, bugün kadına şiddetle mücadelede önemli bir politikanın hayata geçirilmesi için buradayız. Mevzuata göre sığınma evine giden kadınlar, oğlu 12 yaşından büyükse yanında götüremiyor, çocuğunu kurum bakımına bırakmak zorunda kalıyor. Bir cesaret atıldığı yeni hayatına çocuğu olmadan devam etmek durumunda kalıyor. Biz, hem anne hem de çocuk açısından yaralayıcı bu durumu telafi etmek istedik. Kentsel dönüşüm nedeniyle tapusu belediyeye geçen 6 daireyi pilot çalışma olarak yaşam evine dönüştürmeye karar verdik. Bu evler kadınlar yeni bir hayata başlayıncaya, kendilerini hazır hissedinceye kadar, belli bir süre kadın ve çocuğa tahsis edilecek. Kadın Konukevleri yönetmeliğinde, kadın ve çocuğun yüksek yararına olacak yaşam evleri için yasada inisiyatife bırakılan bir sorumluluğu ilk kez üstlenerek adım atıyoruz.” diye konuştu.

ŞÖNİM YÖNLENDİRECEK

Kadın ve çocuğuna tahsis edilen ve fatura giderleri ile ev eşyalarının belediye tarafından karşılanacağı evlerde, kadınlar yeni bir yaşam kurana kadar, çocuklarından ayrılmak zorunda kalmadan geçici olarak konaklayacak. Bu evlerde konaklayacak kadın ve beraberindeki çocukların kabulü, Kadın Konukevleri yönetmeliğinde olduğu gibi Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından uygun görülen ve yönlendirilen kadınlar olacak. Yani sadece Kadıköy’den değil tüm ülkeden erkek şiddetine maruz kalan kadınlar kabul edilebilecek.

KADINLAR MESLEK EDİNECEK

“Bu proje ile amaç sadece kadına bir ‘yer’ sağlamak değil.” diyen Başkan Odabaşı, bu evlerde yeni bir yaşama adım atan kadınları güçlendirmek için meslek edindirme projeleri yürüteceklerini de söyledi. Odabaşı: “Korona virüsüyle mücadele sürecinde Türkiye’nin ünlü şef ve aşçılarıyla birlikte ‘Komşuluk Gibisi Yok’ adıyla bir kampanya yürüttük. 65 yaş üstü, ihtiyaç sahibi Kadıköylülere her gün 2 öğün sıcak yemek yaptık. Türkiye’nin ünlü şef ve aşçıları pişirdi, biz adreslere dağıttık. Şimdi bu özverili ve yetenekli şef ve aşçı arkadaşlarımızla yeni bir projeye başlıyoruz. Onlar bu kez yemek pişirmeyecek, sığınma evinde ve yaşam evinde kalan kadınlara yemek yapmayı öğretecek, kalifiye bir meslek sahibi olmanın yollarını açacak. Türkiye’nin ünlü şef ve aşçıları, sığınma ve yaşam evinde kalan kadınlara hizmet sektöründe donanımlı bir personel olabilmeleri için meslek öğretecek.”

Odabaşı ayrıca Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile de bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “Türkiye’nin en yaşlı nüfusuna sahip ilçelerinden biri olarak, Kadıköylü, ihtiyaç sahibi komşularımızın bakımını gerçekleştirmek için yaşam evlerimizde yaşamaya başlayan kadınlarımızdan yaşlı bakım uzmanlarının yetiştirilmesini sağlayacağız.” dedi.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN DÖNÜŞ YOK”

İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına da değinen Odabaşı, “İstanbul Sözleşmesi’nin hayata geçmesi ile Türkiye’nin kanayan yaralarından birine müdahale etme şansımız olacak. İşte tam bu nedenle İstanbul Sözleşmesi’nden geri dönüş yok. Bugün baktığımızda ülkenin en iyi muhalefetini kadınlar yapıyor. Kadınlar bugün, sesini çıkarmaya bile korkan kalabalıklara inat direniyor, toplanıyor, seslerini yükseltiyor. Sosyal medyanın gücünü kullanıyor, dayanışıyor, bir siyasetçi olarak beni her gün daha da umutlandırıyor. Biliyorum ki bu ülkede çok şey değişecek ve bunun en büyük mimarı kadınlar olacak.” dedi.

YÖNETMELİK MADDESİNE DAYANIYOR

Kadıköy Belediyesi’nin bünyesinde hizmet veren kadın sığınma evine bağlı olarak yürütülecek ‘Kadın Yaşam Evi’ projesi, Kadın Konukevleri yönetmeliğinde yer alan ama uygulanmayan 13/1-c maddesine dayanıyor.

Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik’in 13/1-c maddesi şöyle: ‘Oniki yaşından büyük erkek çocuğu olan kadınlar ile engelli çocuğu bulunan kadınlar ise, can güvenliği riski olmamak kaydıyla, talep edilmesi ve gerekli olduğuna dair sosyal inceleme raporuna istinaden, ŞÖNİM tarafından uygun görülmesi halinde, kira ve iaşesi karşılanmak üzere bağımsız bir ev kiralanmak suretiyle barındırılması yoluna gidilir. Kiralanacak evlerde 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan belgeler aranır. Kiralanacak konutlara ilişkin kira, depozit ve diğer cari giderler konukevi bütçesinin ilgili kalemlerinden ödenir. Kadınlar ve beraberindeki çocuklar konukevi hizmetlerinden bu evde yararlandırılır. Evlerin, konukevine yakın çevreden, tercihen mobilyalı ve her bir kişi için en az yirmi metrekare yaşam alanı olmasına, bulunduğu ilin rayiç fiyatları üzerinden kiralanmasına özen gösterilir. Konukevi bulunmayan ilçelerde de ihtiyaca göre bu bent kapsamında düzenlenen ev kiralanması yoluna gidilebilir.’

DEV PANKARTLAR ASILDI

Kadıköy Belediyesi, İstanbul Sözleşmesi’ne kentin çeşitli noktalarına astığı pankartlarla destek verdi.

Kadıköy Belediyesi ana binası başta olmak üzere, Süreyya Operası, Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi ve Özgürlük Parkı’na asılan dev pankartlarda Kadın Yaşam Evlerinin açıldığı müjdesinin yanı sıra #İstanbulsözleşmesiyaşatır ve #Kadıköyyaşatır ifadeleri yer alıyor.